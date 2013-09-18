Семье из Бобруйска только спустя 40 лет выделили дом взамен жилплощади на территории давно закрытого пионерского лагеря. Через суд

Новости Беларуси. Новоселья они ждали порядка 40 лет. Семье Шишко из Бобруйска, все эти годы ютившейся в пионерском лагере «Мир», наконец, выделили дом в деревне. Еще год назад съемочная группа СТВ стала свидетелем по-настоящему вопиющей ситуации.

Напомним, пионерский лагерь закрыли еще 15 лет назад. А в конце 2011 Бобруйский горисполком продал пустующие домики предпринимателю вместе с квартирантами. Вместо того, чтобы выделить жилье, местная власть активно стала выселять через суд зарегистрированную там семью. Более года они жили без удобств и электричества. Проверяющие установили ряд нарушений, допущенных со стороны Бобруйского горисполкома и выдали предписание. Спустя годы мытарства скитальцы наконец-то обрели свой дом в деревне. Семья Шишко в полном составе переехала и уже устроилась на работу в местное хозяйство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Шишко-Тарасевич:

Мы благодарны, что нам выделили жилье. Мы вроде как его и заслужили это жилье.

Татьяна Димидюк, заместитель начальника отдела комитета госконтроля по Могилевской области:

Бобруйский горисполком мог не доводить дело до суда с выселением граждан из этих помещений и не нести никаких дополнительных затрат. На момент подготовки к продаже этого лагеря на аукционе, естественно, Бобруйский горисполком мог решить этот вопрос полюбовно с гражданами: предоставить им какое-то жилье, которое было необходимо по их мнению. Тем более, что в сельской местности проблем с жильем нет.