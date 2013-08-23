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Сегодня исполнилось 70 лет со дня победы советских войск в сражении на Курской дуге

23 августа 2013 11:22
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Новости России. Эта битва стала переломным моментом в истории Великой Отечественной. Сегодня исполнилось 70 лет победы советских войск в сражении на Курской дуге. Оно длилось 46 кровопролитных суток. После этой битвы гитлеровская армия больше не провела ни одной крупной успешной операции и отступала до самого Берлина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с годовщиной победы в Курской битве Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление губернатору Курской области Александру Михайлову. Глава нашего государства выразил убежденность, что празднование этого юбилея укрепит глубокие традиции дружбы и взаимопонимания белорусов и россиян.

# общество # Беларусь помнит

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