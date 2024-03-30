«Дух антифашизма был высокий!» Как легионеры из Франции присоединились к белорусским партизанам

Вторая мировая разделила Францию на два лагеря. Одни – ярые сопротивленцы-антифашисты. Другие – коллаборанты – поддерживали гитлеровские идеалы. 3 000 французов записались в «Легион добровольцев против большевизма». Пехотный полк, сформированный во Франции, принимал участие в боевых действиях на Восточном фронте на стороне Вермахта.

Кузьма Козак, доцент исторического факультета БГУ:

Сформированный 638 французский полк будет направлен на территорию Беларуси. Выполняют уже охранные функции. Борисов будет избран центральным местом, потому что там был Наполеон. В архивных документах будет записано следующее: 60 французских солдат станут участниками партизанского движения Беларуси. Часть из них – представители Коммунистической партии Франции. У них дух антифашизма был очень высокий. И, безусловно, то, что они видели, та политика геноцида, которая будет проводиться на территории Беларуси, она мотивировала их.

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