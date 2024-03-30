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«Дух антифашизма был высокий!» Как легионеры из Франции присоединились к белорусским партизанам

30 марта 2024 14:38
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Война и приближение к миру. Партизанский интернационал. Реальные истории об иностранцах, которые плечом к плечу с белорусскими народными мстителями приближали Победу.

Новая серия документального фильма из цикла «Партизанская сторона» на СТВ.

«Дух антифашизма был высокий!» Как легионеры из Франции присоединились к белорусским партизанам-1

Вторая мировая разделила Францию на два лагеря. Одни – ярые сопротивленцы-антифашисты. Другие – коллаборанты – поддерживали гитлеровские идеалы. 3 000 французов записались в «Легион добровольцев против большевизма». Пехотный полк, сформированный во Франции, принимал участие в боевых действиях на Восточном фронте на стороне Вермахта.

«Дух антифашизма был высокий!» Как легионеры из Франции присоединились к белорусским партизанам-4

Кузьма Козак, доцент исторического факультета БГУ:
Сформированный 638 французский полк будет направлен на территорию Беларуси. Выполняют уже охранные функции. Борисов будет избран центральным местом, потому что там был Наполеон. В архивных документах будет записано следующее: 60 французских солдат станут участниками партизанского движения Беларуси. Часть из них представители Коммунистической партии Франции. У них дух антифашизма был очень высокий. И, безусловно, то, что они видели, та политика геноцида, которая будет проводиться на территории Беларуси, она мотивировала их.

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# Великая Отечественная война # общество # Кузьма Козак

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