В каждом районе Минска прошли весенние субботники

В Беларуси продолжается сезон весенних субботников. Серия трудовых акций прошла 30 марта в каждом районе столицы. Вместе с работниками ЖКХ к марафону чистоты присоединились и жители города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси продолжается сезон весенних субботников. Серия трудовых акций прошла 30 марта в каждом районе столицы. Вместе с работниками ЖКХ к марафону чистоты присоединились и жители города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В планах на сегодня уборка листвы, покраска детского игрового оборудования, подрезка деревьев. Всем желающим на месте выдают необходимое оборудование. В работе взрослым помогают даже самые маленькие. Для детей, к слову, на субботниках организуют специальные акции и мастер-классы. Программа обновляется каждую неделю. Сегодня в Первомайском районе Минска работники МЧС рассказывали ребятам о правилах безопасности и знакомили с работой спецтехники. Трудовой марафон дарит не только чистоту, но и хорошее настроение.
Хорошая погода, настроение отличное. Решили помочь в уборке своей же придомовой территории нашему ЖЭУ.
Благоустройство и чистота на наших дворовых территориях, наверное, самое важное, что волнует и работников ЖКХ, и наших жильцов. Для чистоты, для порядка.
Евгений Волков, председатель КОТОС «Восточный» ГП «ЖЭУ 1 Первомайского района Минска»:
Присоединяются жители военного городка, мы убираем дворы планомерно, один за другим. Это у нас уже не первый субботник. Когда люди видят, что у них во дворе начинается субботник, они обычно присоединяются. Но очень многое, конечно, зависит от погодных условий.
Такие трудовые акции продлятся вплоть до республиканского субботника. Он по традиции пройдет во второй половине апреля. Всю необходимую информацию можно получить на сайте ЖКХ.