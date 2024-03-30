В каждом районе Минска прошли весенние субботники

В Беларуси продолжается сезон весенних субботников. Серия трудовых акций прошла 30 марта в каждом районе столицы. Вместе с работниками ЖКХ к марафону чистоты присоединились и жители города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В планах на сегодня уборка листвы, покраска детского игрового оборудования, подрезка деревьев. Всем желающим на месте выдают необходимое оборудование. В работе взрослым помогают даже самые маленькие. Для детей, к слову, на субботниках организуют специальные акции и мастер-классы. Программа обновляется каждую неделю. Сегодня в Первомайском районе Минска работники МЧС рассказывали ребятам о правилах безопасности и знакомили с работой спецтехники. Трудовой марафон дарит не только чистоту, но и хорошее настроение.

Хорошая погода, настроение отличное. Решили помочь в уборке своей же придомовой территории нашему ЖЭУ.

Благоустройство и чистота на наших дворовых территориях, наверное, самое важное, что волнует и работников ЖКХ, и наших жильцов. Для чистоты, для порядка.

Евгений Волков, председатель КОТОС «Восточный» ГП «ЖЭУ 1 Первомайского района Минска»:

Присоединяются жители военного городка, мы убираем дворы планомерно, один за другим. Это у нас уже не первый субботник. Когда люди видят, что у них во дворе начинается субботник, они обычно присоединяются. Но очень многое, конечно, зависит от погодных условий.