В 120-й бригаде провели тренировку для офицеров запаса

Новейшие образцы экипировки и вооружения, показательные выступления солдат. 120-я отдельная гвардейская механизированная бригада отмечает 82-ю годовщину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник личный состав соединения встречает в полевых условиях. В строю как действующие военнослужащие подразделения, так и офицеры запаса. Они пришли не только вспомнить армейские будни, но и освежить в памяти боевые навыки. Некоторые ветераны службы не держали в руках оружие и 5, и 10 лет. Но это не помешало показать достойный уровень огневой подготовки. Физическая форма тоже на высоте. Однако пока бойцы были в запасе, многое в современных боевых действиях поменялось – сегодня смогли изучить новую тактику, технику и вооружение.

Александр Станкуть:

Все очень нравится, все интересно. Вооружение очень сильно поменялось, после того как я был в армии. Очень порадовало, что амуниция усовершенствуется очень хорошо. Это замечательно радует. Когда я служил, у нас была «стекляшка» и «нестекляшка». Сейчас замечательно, что все-таки в белорусскую армию вкладываются, это тоже дорогого стоит. Несмотря на то, что у нас довольно сложная ситуация, все равно мы армию поддерживаем.

Игорь Кислый, исполняющий обязанности заместителя начальника отделения идеологической работы 120-й отдельной механизированной бригады:

В наши соединения поступают передовые образцы вооружения, стрелковых гранатометов, снаряжения. Заметно преобразился облик военнослужащих: мотострелков, разведчиков, их экипировка и вооружение.