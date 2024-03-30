В 120-й бригаде провели тренировку для офицеров запаса

Новейшие образцы экипировки и вооружения, показательные выступления солдат. 120-я отдельная гвардейская механизированная бригада отмечает 82-ю годовщину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новейшие образцы экипировки и вооружения, показательные выступления солдат. 120-я отдельная гвардейская механизированная бригада отмечает 82-ю годовщину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник личный состав соединения встречает в полевых условиях. В строю как действующие военнослужащие подразделения, так и офицеры запаса. Они пришли не только вспомнить армейские будни, но и освежить в памяти боевые навыки. Некоторые ветераны службы не держали в руках оружие и 5, и 10 лет. Но это не помешало показать достойный уровень огневой подготовки. Физическая форма тоже на высоте. Однако пока бойцы были в запасе, многое в современных боевых действиях поменялось – сегодня смогли изучить новую тактику, технику и вооружение.
Александр Станкуть:
Все очень нравится, все интересно. Вооружение очень сильно поменялось, после того как я был в армии. Очень порадовало, что амуниция усовершенствуется очень хорошо. Это замечательно радует. Когда я служил, у нас была «стекляшка» и «нестекляшка». Сейчас замечательно, что все-таки в белорусскую армию вкладываются, это тоже дорогого стоит. Несмотря на то, что у нас довольно сложная ситуация, все равно мы армию поддерживаем.
Игорь Кислый, исполняющий обязанности заместителя начальника отделения идеологической работы 120-й отдельной механизированной бригады:
В наши соединения поступают передовые образцы вооружения, стрелковых гранатометов, снаряжения. Заметно преобразился облик военнослужащих: мотострелков, разведчиков, их экипировка и вооружение.
Среди гостей и семьи офицеров. Многие пришли сюда с женами и детьми. Специально для них в части прошла выставка техники, вооружения и амуниции.