Прямой эфир

«Сапог туда-сюда смотрел, потом как начало ему руки печь». Белоруска, которую укусила змея, рассказала свою историю

08 августа 2021 19:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На пике активности змеи и клещи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Дачников, грибников и ягодников именно осенью нередко поджидают неприятности в виде сезонных паразитов. Алла Владимировна живет в Лельчицком районе. В 2020 году в лесу ее укусила змея.

«Сапог туда-сюда смотрел, потом как начало ему руки печь». Белоруска, которую укусила змея, рассказала свою историю-1

Алла Кириенко, жительница д. Гребени:
У меня пальцы не шевелились на ногах три месяца, попало где-то в нерв. Яд. А потом мужик на второй день уже посмотрел тот сапог, а она так как дала зубом, еще и протянула. Он этот сапог туда-сюда смотрел, потом как начало ему руки печь. Там яд остался на этих сапогах.
А куда сапог этот дели?
Спалили.

«Сапог туда-сюда смотрел, потом как начало ему руки печь». Белоруска, которую укусила змея, рассказала свою историю-4

За лето-2021 в Гомельской области произошло два таких случая – с девятилетней девочкой недалеко от областного центра и в Лельчицком районе с двухлетним ребенком.

Играла во дворе и попала в реанимацию. История двухлетней девочки, которую укусила змея

«Сапог туда-сюда смотрел, потом как начало ему руки печь». Белоруска, которую укусила змея, рассказала свою историю-7

Кирилл Телкин, врач-анестезиолог-реаниматолог Гомельской областной детской клинической больницы:
Нужно в первую очередь быть очень внимательными и следить за тем, где дети проводят свой досуг, а в случае, если уже установлен факт укуса, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

# Несчастный случай # общество # Оксана Семашко # Анна Малец # Мария Пасканая # Алла Кириенко # Кирилл Телкин # Ирина Бокарева # Галина Млынарчик # Ольга Бабареко # Жюль Верн # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Отец мужчины от пережитого горя ослеп. Всё о жуткой трагедии на границе с Литвой
08 августа 2021 19:00

Отец мужчины от пережитого горя ослеп. Всё о жуткой трагедии на границе с Литвой

Данные соцопроса. 25% белорусов считают, что санкции нацелены на то, чтобы сделать нашу жизнь хуже
08 августа 2021 18:43

Данные соцопроса. 25% белорусов считают, что санкции нацелены на то, чтобы сделать нашу жизнь хуже

«Не спешите радоваться, змагары. Мы не уйдём». Азарёнок приостанавливает рубрику «Орден Иуды»
08 августа 2021 18:07

«Не спешите радоваться, змагары. Мы не уйдём». Азарёнок приостанавливает рубрику «Орден Иуды»