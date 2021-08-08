«Сапог туда-сюда смотрел, потом как начало ему руки печь». Белоруска, которую укусила змея, рассказала свою историю

Новости Беларуси. На пике активности змеи и клещи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Дачников, грибников и ягодников именно осенью нередко поджидают неприятности в виде сезонных паразитов. Алла Владимировна живет в Лельчицком районе. В 2020 году в лесу ее укусила змея.

Алла Кириенко, жительница д. Гребени:

У меня пальцы не шевелились на ногах три месяца, попало где-то в нерв. Яд. А потом мужик на второй день уже посмотрел тот сапог, а она так как дала зубом, еще и протянула. Он этот сапог туда-сюда смотрел, потом как начало ему руки печь. Там яд остался на этих сапогах.

– А куда сапог этот дели?

– Спалили.

За лето-2021 в Гомельской области произошло два таких случая – с девятилетней девочкой недалеко от областного центра и в Лельчицком районе с двухлетним ребенком. Играла во дворе и попала в реанимацию. История двухлетней девочки, которую укусила змея