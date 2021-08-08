Играла во дворе и попала в реанимацию. История двухлетней девочки, которую укусила змея

Новости Беларуси. На пике активности змеи и клещи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Дачников, грибников и ягодников именно осенью нередко поджидают неприятности в виде сезонных паразитов.

10 дней в больнице пролежала двухлетняя девочка из Лельчицкого района после укуса змеи. Беззаботная игра во дворе привела в реанимацию. Поражение ядом оказалось настолько токсичным, что прогнозы были неутешительными – или ампутация ног, или... Но медики, как и сама девочка, боролись за жизнь. И чудо произошло. Малышку вылечили и выписали уже на этой неделе.

Правда, в этой истории есть и другие не менее удивительные эпизоды. Оксана Семашко попыталась встретиться с девочкой и ее мамой, однако путь к ним в гости оказался слишком долгим и непростым. Откуда взялись препоны? Сюжет Оксаны Семашко.

Оксана Семашко, корреспондент:

Здесь все и произошло. Двухлетняя девочка играла возле дома во дворе. И именно там ее укусила змея. После чего ребенок попал в реанимацию.

Разворачивалось все на глазах старшей сестры и бабушки. Змея поджидала жертву у крыльца. Не исключено, что приползла из водоема или леса, что в нескольких метрах от частного сектора.

Через эти кусты позалезали. То, может, и не было бы тех ужей.

Трава есть такая – возле дома даже гадюка не ползет.

Они не пьют, ничего. Нормальная семья. Соседи за кадром скажут, что утром семью видели в огороде.

Анна Малец, председатель Стодоличского сельского исполнительного комитета:

Ежедневно общаемся и с мамой, и с бабушкой, потому что состояние девочки нас всех беспокоит. Сейчас девочка переведена в палату общую. Слава богу, все хорошо, идет на поправку. Завтра обещали ее выписать. Мы хотели созвониться с мамой пострадавшей, но в сельсовете нам предложили лишь контакт дедушки.

– Сергей Алексеевич, добрый день. Ребенок пошел на поправку. Очень рады. Поздравляем, что, конечно, обошлось. Когда их выписали?

– Не знаю, когда выписали. Может, еще в больнице где. Я не знаю. Я не могу дозвониться сам до них. Как выяснится позже, малышку с мамой выписали за день до нашего приезда.

– Приемная!

– Добрый день.

– Добрый.

– Это вам звонят с телеканала СТВ. Хотели бы узнать. У вас была пациентка, двухлетняя девочка из Лельчицкого района. Ее укусила змея. Выписали ли ее уже или еще нет?

– Вчера ее выписали, по данным базы.

Оксана Семашко:

И они уже, в принципе, должны находиться дома. Но однако в сельсовете сказали, что они будут выписаны гораздо позже. И я хочу проверить эту информацию, напроситься в гости. Действительно ли это так? Пожелать здоровья малышке. Давайте попробуем. Это уже, кстати, вторая попытка. Так что либо людей действительно дома нет, либо они просто негостеприимные. Говорят, что именно в это время жители деревни Гребени чуть ли не все отправляются в лес за грибами и ягодами. Не исключено, что семья, в гости к которой нам сегодня, к сожалению, не удалось попасть, тоже здесь.

Мы прочесали лес и поле. Наконец, произошло чудо. На связь выходят вчерашние пациенты с номера председателя сельсовета, которая слишком печется об имидже Гребеней.

Оксана Семашко:

Вот, спустя несколько часов нам звонят и хотят выйти на связь. Здравствуйте, поздравляем вас с выпиской такой долгожданной. И, конечно, рады, что с малышом все обошлось. Желаем здоровья малышке. Расскажите, почему мы не могли до вас достучаться, дозвониться?