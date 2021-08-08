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Играла во дворе и попала в реанимацию. История двухлетней девочки, которую укусила змея

08 августа 2021 19:12
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Новости Беларуси. На пике активности змеи и клещи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Дачников, грибников и ягодников именно осенью нередко поджидают неприятности в виде сезонных паразитов.

Играла во дворе и попала в реанимацию. История двухлетней девочки, которую укусила змея-1

10 дней в больнице пролежала двухлетняя девочка из Лельчицкого района после укуса змеи. Беззаботная игра во дворе привела в реанимацию. Поражение ядом оказалось настолько токсичным, что прогнозы были неутешительными – или ампутация ног, или... Но медики, как и сама девочка, боролись за жизнь. И чудо произошло. Малышку вылечили и выписали уже на этой неделе.

Играла во дворе и попала в реанимацию. История двухлетней девочки, которую укусила змея-4

Правда, в этой истории есть и другие не менее удивительные эпизоды. Оксана Семашко попыталась встретиться с девочкой и ее мамой, однако путь к ним в гости оказался слишком долгим и непростым. Откуда взялись препоны?

Сюжет Оксаны Семашко.

Играла во дворе и попала в реанимацию. История двухлетней девочки, которую укусила змея-7

Оксана Семашко, корреспондент:
Здесь все и произошло. Двухлетняя девочка играла возле дома во дворе. И именно там ее укусила змея. После чего ребенок попал в реанимацию.

Играла во дворе и попала в реанимацию. История двухлетней девочки, которую укусила змея-10

Разворачивалось все на глазах старшей сестры и бабушки. Змея поджидала жертву у крыльца. Не исключено, что приползла из водоема или леса, что в нескольких метрах от частного сектора.

Играла во дворе и попала в реанимацию. История двухлетней девочки, которую укусила змея-13

Через эти кусты позалезали. То, может, и не было бы тех ужей.

Играла во дворе и попала в реанимацию. История двухлетней девочки, которую укусила змея-16

Трава есть такая – возле дома даже гадюка не ползет.

Играла во дворе и попала в реанимацию. История двухлетней девочки, которую укусила змея-19

Они не пьют, ничего. Нормальная семья.

Соседи за кадром скажут, что утром семью видели в огороде.

Играла во дворе и попала в реанимацию. История двухлетней девочки, которую укусила змея-22

Анна Малец, председатель Стодоличского сельского исполнительного комитета:
Ежедневно общаемся и с мамой, и с бабушкой, потому что состояние девочки нас всех беспокоит. Сейчас девочка переведена в палату общую. Слава богу, все хорошо, идет на поправку. Завтра обещали ее выписать.

Мы хотели созвониться с мамой пострадавшей, но в сельсовете нам предложили лишь контакт дедушки.

Играла во дворе и попала в реанимацию. История двухлетней девочки, которую укусила змея-25

Сергей Алексеевич, добрый день. Ребенок пошел на поправку. Очень рады. Поздравляем, что, конечно, обошлось. Когда их выписали?
Не знаю, когда выписали. Может, еще в больнице где. Я не знаю. Я не могу дозвониться сам до них.

Как выяснится позже, малышку с мамой выписали за день до нашего приезда.

Играла во дворе и попала в реанимацию. История двухлетней девочки, которую укусила змея-28

Приемная!
– Добрый день.
– Добрый.
– Это вам звонят с телеканала СТВ. Хотели бы узнать. У вас была пациентка, двухлетняя девочка из Лельчицкого района. Ее укусила змея. Выписали ли ее уже или еще нет?
– Вчера ее выписали, по данным базы.

Играла во дворе и попала в реанимацию. История двухлетней девочки, которую укусила змея-31

Оксана Семашко:
И они уже, в принципе, должны находиться дома. Но однако в сельсовете сказали, что они будут выписаны гораздо позже. И я хочу проверить эту информацию, напроситься в гости. Действительно ли это так? Пожелать здоровья малышке. Давайте попробуем. Это уже, кстати, вторая попытка. Так что либо людей действительно дома нет, либо они просто негостеприимные. Говорят, что именно в это время жители деревни Гребени чуть ли не все отправляются в лес за грибами и ягодами. Не исключено, что семья, в гости к которой нам сегодня, к сожалению, не удалось попасть, тоже здесь.

Играла во дворе и попала в реанимацию. История двухлетней девочки, которую укусила змея-34

Мы прочесали лес и поле. Наконец, произошло чудо. На связь выходят вчерашние пациенты с номера председателя сельсовета, которая слишком печется об имидже Гребеней.

Играла во дворе и попала в реанимацию. История двухлетней девочки, которую укусила змея-37

Оксана Семашко:
Вот, спустя несколько часов нам звонят и хотят выйти на связь. Здравствуйте, поздравляем вас с выпиской такой долгожданной. И, конечно, рады, что с малышом все обошлось. Желаем здоровья малышке. Расскажите, почему мы не могли до вас достучаться, дозвониться?

Играла во дворе и попала в реанимацию. История двухлетней девочки, которую укусила змея-40

Я просто устала с дороги. Я спала.
А когда вас выписали все-таки?
Вчера.
Как сегодня чувствует себя Лиза?
Спасибо. Все хорошо. Самочувствие очень хорошее.
А расскажите, как в принципе все произошло?
Старшая дочка прибежала и говорит: «Мама, Лизу укусил змей». Я сразу пошла к ней. Вызвала скорую. Она быстро приехала. Спасибо им огромное.
Спасибо и вам, что мы все-таки увидели вас.

# Несчастный случай # происшествия # Оксана Семашко # Анна Малец # Мария Пасканая # Алла Кириенко # Кирилл Телкин # Ирина Бокарева # Галина Млынарчик # Ольга Бабареко # Жюль Верн # Фотофакт

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