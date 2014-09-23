Самый массовый в истории марш против загрязнения окружающей среды прошел на улицах Нью-Йорка

Новости Беларуси. На улицах Нью-Йорка прошел самый массовый в истории марш против загрязнения окружающей среды. Более тысячи человек собрались около финансового центра города в районе Уолл-стрит. Участники акции требовали от крупных американских производителей сократить выбросы в атмосферу, а также закрыть Уолл-стрит, где находится Нью-Йоркская фондовая биржа.

С точки зрения манифестантов, именно здесь получают наибольшую прибыль от торговли углеводородами, после сжигания которых колоссальное количество парниковых газов попадает в атмосферу. Это одна из причин глобального потепления. Участники акции перекрыли ряд дорог в районе Манхэттена. Полицейские задержали десятки манифестантов, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.