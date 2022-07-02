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Самые яркие моменты Дня Независимости и как заработать миллиард на Форуме регионов? Анонс программы «Неделя»

02 июля 2022 15:48
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Новости Беларуси. Панораму событий последних семи дней представят наши корреспонденты в итоговой информационной программе «Неделя». Воскресный выпуск уже готовится к эфиру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые яркие моменты Дня Независимости и как заработать миллиард на Форуме регионов? Анонс программы «Неделя»-1

Кратко об основных информационных трендах уходящих семи дней подробнее в видеоматериале.

Смотрите программу «Неделя» на СТВ в воскресенье, 3 июля, в 19:30.

# День Независимости # общество # Ольга Коршун # Александра Качан # Анастасия Ярощик-Корниенко # Вероника Кудринецкая # Александр Лукашенко # Кристина Протосовицкая # Анна Корольчук # Фотофакт

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