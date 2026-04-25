40 лет после аварии на ЧАЭС. Как Беларусь возродила пострадавшие регионы?
Петриковский – это лишь один из районов, которые 40 лет назад пострадали от Чернобыльской аварии. И в информационной повестке этой субботы кадры оттуда – очень яркая иллюстрация нашей стратегии и нашего отношения к этим особенным территориям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Итак, 40 лет – это был наш собственный путь. Путь, уникальный в мировом масштабе. Путь, который мы прошли от устранения последствий аварии, от поиска и разработки собственных технологий к возрождению экономики, к нормальной жизни, а сегодня еще и к устойчивому развитию этих регионов: иными словами, мы отчетливо понимаем, а что будет в этих районах завтра.
Но важнейшее слово в этой эволюции нашего отношения к последствиям чернобыльской аварии – человеческое «переосмысление». И вот об этом чуть подробнее. Итак, за годы независимости в Беларуси реализовано 6 масштабных государственных программ. Но сейчас не о колоссальных финансовых затратах (а они, действительно, беспрецедентны в мировом масштабе), а о более важном «человеческом» результате.
В качестве примера – Гомельская область. За все эти годы только в этом регионе построено более 33 тысяч домов и квартир для тех, кто приехал сюда жить и работать; возведены и реконструированы 133 школы, более сотни детских садов, 3,5 десятка больниц, более сотни ФАПов и амбулаторий, а еще к 112 населенным пунктам подведен природный газ. Но эта история не о статистике, хотя и весьма показательной. Эта история про то, что эти районы давно избавились от негативного ярлыка «чернобыльский». Сегодня здесь можно успешно жить, строить карьеру, интересно проводить свободное время, растить детей – иными словами «пускать семейные корни».
А еще это история про постепенное избавление от радиофобии. Конечно, чисто в психологическом ракурсе, Чернобыльская авария по началу «перечеркнула» еще некогда советские планы строительства в Беларуси АЭС. Но уже во втором десятилетии нашего суверенитета мы сначала формулируем идею возведения собственной станции, принимаем политическое решение, а затем в партнерстве с союзной Россией приступаем и в начале 20-х завершаем реализацию этого уникального проекта. А сегодня еще и с прицелом на продолжение – возведение третьего реактора.
Но, что показательно, эта история на разных этапах реализации не дает покоя нашим западным соседям. Не будем сейчас вспоминать волны политического хейта в адрес АЭС в Островце со стороны Вильнюса и Варшавы даже на фоне позитивных оценок МАГАТЭ. А лишь обратим внимание на современные планы самой Польши по возведению атомной станции с несколькими реакторами, которые почему-то никак не комментирует Литва.
Очевидно, политика Вильнюса в отношении Варшавы работает по-другому. Да и «плевать» в соседский колодец Евросоюза им как-то не с руки. А вдруг еще придется у поляков покупать электричество? Тем более, что собственные атомные планы, а есть у прибалтов и такие, пока уж слишком призрачны. А вот шлейф проблем от закрытой Игналины, которой литовцы щедро расплатились за членство в Евросоюзе, продолжает тянуться до сих пор. Ведь Литва из экспортера электроэнергии превратилась в импортера. А это существенный удар по экономике.