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«Самое первое селфи» опубликовали в Интернете, снимку 80 лет

26 ноября 2015 13:29
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Новости США. Пользователь популярного интернет-форума Imgur, зарегистрированный на сайте под ником John_Jard, опубликовал фотографию своего дедушки, датированную 1935 годом.

Молодой человек утверждает: «вот оно, самое старое селфи в мире».

На пожелтевшей черно-белой фотографии молодой человек с собакой. На первый взгляд может показаться, что мужчина держит в руках селфи-палку. Со слов John_Jard, его дедушка «управляет камерой с помощью веревки, привязанной к кнопке спуска».

Селфи было сделано в канадском городе Онтарио.  

Это самое старое селфи или нет, предстоит проверить. И сделают это эксперты.

Селфи-мания захватила мир. Сделать себяшку не прочь даже животные. Напомним, на днях крыса стала героиней новостей. В метро Нью-Йорка она забралась на спящего мужчину и сфотографировала себя на его телефон. Результат стараний грызуна здесь

# общество # Селфи

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