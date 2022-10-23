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Самая крупная – у «Чижовка-Арены». Что можно купить на сезонных ярмарках в Минске?

23 октября 2022 11:16
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Новости Беларуси. От традиционных овощей до экзотических фруктов. Сезонные ярмарки выходного дня вновь манят белорусов за приятными покупками и хорошим настроением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Самая крупная – у «Чижовка-Арены». Что можно купить на сезонных ярмарках в Минске?-1

Самая крупная площадка в Минске у «Чижовка-Арены». Цены более чем приятные. Сюда съезжаются фермеры и ремесленники со всей Беларуси.  

Самая крупная – у «Чижовка-Арены». Что можно купить на сезонных ярмарках в Минске?-4

Анатолий Винерь:  
Чтобы хорошо хранился чеснок, раньше делали такие вот вазы именно с отверстиями для хранения чеснока. В этих очень хорошо получается еда. Вот на данный момент была бабка, которую я уже съел.  

Самая крупная – у «Чижовка-Арены». Что можно купить на сезонных ярмарках в Минске?-7

Анна Карчмит:  
Он очень полезный. То есть там много антиоксидантов против злокачественных образований. Много витаминов: PP, В. Против мигреней много кальция и магния, то есть головные боли хорошо убирает.  

Самая крупная – у «Чижовка-Арены». Что можно купить на сезонных ярмарках в Минске?-10

Работать подобные ярмарки будут до декабря. Так что еще есть время запастись сельскохозяйственной продукцией.  

# Ярмарки в Минске # общество # Анатолий Винерь # Анна Карчмит # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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