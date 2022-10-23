Самая крупная – у «Чижовка-Арены». Что можно купить на сезонных ярмарках в Минске?

Новости Беларуси. От традиционных овощей до экзотических фруктов. Сезонные ярмарки выходного дня вновь манят белорусов за приятными покупками и хорошим настроением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. От традиционных овощей до экзотических фруктов. Сезонные ярмарки выходного дня вновь манят белорусов за приятными покупками и хорошим настроением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самая крупная площадка в Минске у «Чижовка-Арены». Цены более чем приятные. Сюда съезжаются фермеры и ремесленники со всей Беларуси.
Анатолий Винерь:
Чтобы хорошо хранился чеснок, раньше делали такие вот вазы именно с отверстиями для хранения чеснока. В этих очень хорошо получается еда. Вот на данный момент была бабка, которую я уже съел.
Анна Карчмит:
Он очень полезный. То есть там много антиоксидантов против злокачественных образований. Много витаминов: PP, В. Против мигреней – много кальция и магния, то есть головные боли хорошо убирает.
Работать подобные ярмарки будут до декабря. Так что еще есть время запастись сельскохозяйственной продукцией.