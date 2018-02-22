«Самая большая награда с войны у меня – это жизнь». Что Александр Метла считает офицерской аксиомой и как придумал мобильный миномёт

Егор Хрусталёв: А, если взглянуть в историю, именно у вас, на «Линии Сталина», которой Вы руководите, представлено вооружение, наверное, всего вот этого столетия, всей истории белорусской армии. Можно увидеть многое. Между прочим, вы являетесь изобретателем уникального передвижного миномёта «Метла», который помогал справляться с душманами. Ребята, которые увидели то, что Вы придумали – помогли пробираться сквозь ущелья, вообще, они подходили, говорили Вам потом что-то?

Александр Метла: Я хочу сказать, что, в отличие от других государств – не будем, как говорится, их считать, но каждый ведёт своё летоисчисление Вооружённых Сил. Поскольку у нас государственным праздником является День Октябрьской революции, мы считаем 20-ое столетие – именно, когда формировались и органы внутренних войск, и внутренних дел, и Комитета государственной безопасности, то есть, ВЧК – то и Вооружённых Сил мы ведём от этих дней. Белорусы участвовали всегда в вооружённых конфликтах. Тем более, что по Беларуси всегда война катилась туда и обратно. Никто так не страдал, как белорусский народ, от врагов и нашествий. И, конечно, никто так не защищал свою родину, как белорусы – как в Гражданскую войну, как в Отечественную войну. Кроме Вооружённых Сил, это были мощные партизанские отряды, движения, которые не давали врагу ни днём, ни ночью покоя. Поэтому отделять себя от советского периода мы не собираемся. И я думаю, что это правильно.

Егор Хрусталёв: Мы отмечаем 100 лет белорусской армии. Хотя, понятно, что, в общем-то, наверное, из них 75 – это неотделимая часть сначала Красной армии, потом советской армии. Насколько оправдана критика того, что не все 100 лет принадлежат исключительно белорусской армии.

Александр Метла, директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана»: 23 февраля мы будем посещать торжественное собрание. А 24-го, в субботу, у нас – грандиозный праздник, который подготовило министерство обороны совместно с фондом «Память Афгана» на «Линии Сталина». Это – большое представление историческое. Поскольку мы празднуем 100 лет образования Вооружённых Сил и день защитника Отечества, то перед зрителем пройдёт вся ситуация создания Вооружённых Сил. Я имею в виду, с 1918 года, то есть, от красноармейских отрядов, которые остановили первых врагов Советской власти, и до сегодняшних дней. И предвоенный, и военный эпизод будет. Будет афганский эпизод. И кульминацией будет действие современных Вооружённых Сил на учениях – с участием авиации, вертолётов, штурмовиков.

Егор Хрусталёв, ведущий: Позвольте в Вашем лице поздравить всех тех, кто носит погоны, кто считает себя, по-настоящему, человеком, который является защитником Отечества. И лично Вас. Мы с Вами знакомы давно, очень рад Вас видеть. Вы, как всегда, в отличной форме и в прекрасном настроении. Как будете встречать 23 февраля? И что планируете 24 февраля на «Линии Сталина»?

Александр Метла: Я предложил миномёт «Василёк» поставить на станок ЗУ-23, чтобы он имел круговой обстрел и крепился в кузове автомобиля. Егор Хрусталёв: А, если б его расставлять, сколько времени Вы тратили тогда? Потому что, насколько мне удалось прочитать в воспоминаниях Ваших, и то, что о Вас рассказывают – не успевали расставить миномёт и душманы успевали сбегать.

Александр Метла: Дело в том, что это – особенность войны в Афганистане. Что, допустим, если мы идём в одной колее, то все должны держаться этой колеи. Съезд на обочину – это неминуемая… Если посчастливится, ты не подорвёшься, а так настолько было нашпиговано минами… Если представить, когда начинают бить колонну – миномёт обычный снять, поставить на плиту, развернуться, расчёт бегает вокруг. На дороге же не поставишь – колонна, нужна дорога. Это значит – неминуемо идут потери. С другой стороны, стрелковым оружием враг, противник всегда может поразить расчёт. Потому была такая идея предложена, к ней отнеслись, конечно, все с улыбкой. Думали, вот какой-то приехал из Союза, ещё толком войны не понял, а уже предлагает какие-то вещи. Ну, потом это всё прижилось. Смешно-не смешно, но его называли «Метлой».

Александр Метла: Сметала она классно. Потому что, допустим, сержант Бузынник мог положить мину за 1,5-2 километра прямо в форточку. И хорошо обученный расчёт – тем более, учитывая скорострельность – при хорошей наводке это было очень серьёзное оружие. Короче говоря, прижилось.

Егор Хрусталёв: У Вас такие удивительные награды. Я никогда не думал, что смогу их увидеть живьём. Одна из них – как раз, за это Ваше изобретение? Александр Метла: Это – не за изобретение, а за работу. Я вспоминал – тот же Бузынник получил два ордена на «Метле». По возможности, если нужно было, я вступал тоже в бой вместе с расчётами, вместе с подразделениями.

«Если нужно – отдать и здоровье, и жизнь ради выполнения поставленной задачи. Если так не думать, значит, это – не офицеры»

Егор Хрусталёв:

Выросло практически целое поколение офицеров, которые, собственно, и в боевых действиях не смогли поучаствовать. Это хорошо или плохо?

Александр Метла:

Это – большое счастье. Я всегда говорю, когда меня спрашивают, какая самая большая награда с войны у меня, я говорю: «Это – жизнь. То, что осталась». Потому что, конечно, опыт – это хорошо. Но этот опыт может и не получиться. Потому что иногда, не успев даже получить никакой опыт, ты получаешь пулю или осколок, или отрывает ногу, руку. Это – война. Это – страшная штука.

Егор Хрусталёв:

А что должен думать человек, который выбирает военную службу? Он должен мечтать оказаться в бою, стать героем?

Александр Метла:

Вы понимаете, что военный человек, я имею в виду – офицер, понимает, что, если придётся, если нужно – нужно отдать и здоровье, и жизнь ради выполнения поставленной задачи. Это – аксиома. Если так не думать, значит, это – не офицеры. Потому что каждый офицер – это тот человек, который готов защищать Родину по первому сигналу, а не раздумывая – буду-не буду. Этим и отличается военный человек. То, что Вы говорите – опыта не имеют. Для этого есть много задач и вопросов, в которых можно опыт приобрести. И, дай Бог, чтоб этот опыт никогда в боевых условиях не пригодился. Вот в чём задача.

«В 1812 году не было ни партийных, ни комсомольских, ни профсоюзных организаций, было крепостное право. А крестьяне взялись за косы и громили французов»

Егор Хрусталёв:

Вот посмотрите, молодые ребята выбирают военную службу. Те, кто, на самом деле, должен отмечать День защитника Отечества, а не так, как примкнувшие к нему все мужчины получают поздравления и подарки. Для того, чтобы выбирать эту профессию, надо совершенно точно понимать какую-то идеологию своего выбора, идеологию, наверное, своей страны. Вот сейчас что Вы говорите, какие примеры приводите? Потому что исторические документы иногда перечитываются, перелистываются и преподносятся порой в совершенно разном контексте. Какие примеры Вы приводите тем ребятам, которые только выбирают службу и спрашивают у Вас совета?

Александр Метла:

Если касаться истории, то, как я говорю, только ленивый не считает себя историком. И каждый излагает её на свой лад. Что касается военно-патриотического воспитания, мне часто приходится даже отвечать на такие вопросы: «Вот, это коммунисты, якобы, придумали военно-патриотическое воспитание». Военно-патриотическое воспитание существовало всегда. Это – готовность защищать, по сути дела, свою семью, свою деревню, свой город. И, в конечном итоге, Родину. В 1812 году не было ни партийных, ни комсомольских, ни профсоюзных организаций, было крепостное право. А крестьяне взялись за косы, за грабли, за оружие, если было, и громили французов, которые пришли на их землю. Вроде как, даже с хорошими намерениями – принести демократию. Но получили, как говорится, по заслугам, за демократию. Также было и в годы Гражданской войны, интервенции, Великой Отечественной. Поэтому примеров очень много можно приводить. Я хочу сказать, что время, конечно, меняется. В то время, когда мы росли, не призыв в армию, я не говорю об офицерах, не призываемый – это позор был для молодого парня. С ним, по сути дела, никто не хотел иметь дела. Потому что, значит, он – либо больной, либо что-то с ним не то. И потому у нас, в принципе, каждый стремился в наше время, в 60-70-ые годы. Этот процесс шёл. Потом появился немножко пацифизм и так далее. «Что мы будем защищать? А для чего? Лучше бы мы сдались». Все эти разговоры, как говорится, для непосвящённых, кто не знает. Потому что, когда на вас нападают, то ставят цели совершенно другие: не улучшить вашу жизнь, а, в лучшем случае, поработить вас. Или уничтожить, как в Великую Отечественную войну. Многие иногда молодые люди пацифические: «Вот, если б мы сдались, мы бы пиво пили немецкое, сидели бы в барах». Я всегда говорю, парирую: «Ребятки, сходите в Тростенец. Там примерно вашего возраста, может, помладше, постарше – хотели получить баланду и кусок хлеба. А их сгноили, уничтожили. А таких – миллионы». 2,5 миллиона только военнопленных, которые, я уверен, не все были в бессознательном состоянии, попали, но хотели жить. И думали, может, как-нибудь потерпят. А не потерпели. Остальные были искалечены на всю жизнь морально и физически. Когда враг нападает, он не смотрит…

«До боя иногда и жалко себя, думаешь: «Ну вот, убьют. А, не дай Бог, покалечат. Если руку, то пускай бы лучше в левую»

Егор Хрусталёв:

Кинорежиссёры, писатели ищут сейчас так называемого современного героя. Вы же общаетесь очень много с современными военными. Из тех молодых людей в погонах в Беларуси есть ребята, которых Вы бы назвали героями?

Александр Метла:

Такие есть ребята. Есть парашютисты, допустим, 38-ой бригады, которые – когда погас купол, второй схватил парень и спас ему жизнь, и себе, по сути дела, жизнь. Это – героический поступок. Есть офицеры, которые – солдат неумело бросил гранату, она упала под ноги и офицер успел отбросить её, а бывали случаи, когда закрывали своим телом. Это – тоже героизм. Когда на учениях просто успевают спасти солдата, не думая о том, что риски для жизни. Это – жизнь. Всегда есть место подвигу. Только не каждый всегда это считает… «Должен делать своё дело». Когда солдат, офицер не думает, особенно, офицер о подвиге, награде. Он думает о выполнении задачи. Если ты только думаешь, как тебе заработать орден или медаль – это для стихотворения, для поэмы какой-нибудь. А нужно думать, как сохранить свою жизнь, как сохранить жизнь своих подчинённых, как правильно построить бой. До боя – это да. Иногда и жалко себя, думаешь: «Ну вот, убьют. А, не дай Бог, покалечат». Сидишь, думаешь: «Если руку, то пускай бы лучше в левую». Как только первый выстрел, первый разрыв – все мысли уходят в другое, всё внимание, действия. Где противник, откуда стреляют, куда кому дать какую команду. Это я на своём примере знаю. И так, я думаю, думают все офицеры.

«Чтоб никогда не знали военного лихолетья»

Егор Хрусталёв:

23 февраля мы отмечаем и 100 лет белорусской армии, и День защитника Отечества. В Вашем лице я хочу поздравить всех людей в погонах, которые по-настоящему должны отмечать этот день, а не так, как примазавшиеся к ним рядовые. Здоровья Вам большого, благополучия. И побольше возможностей делиться каким-то опытом с теми, кто, действительно, с удовольствием хотел бы Вас послушать. С праздником!

Александр Метла:

Спасибо. Я бы хотел тоже поздравить, в первую очередь, наших ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто служил после Великой Отечественной войны, в Советской армии, кто служил и служит в белорусской армии, с Днём защитника Отечества. Здоровья, счастья, радости. И чтоб никогда не знали военного лихолетья.