Сахар, газировки, фастфуд. Как после такой вредной еды ухаживать за зубами?

Гиппократ сказал: «Мы то, что мы едим», здоровье зубов и десен человека напрямую зависит от питания. Еда – строительный материал для клеток нашего организма. Чем богаче она микроэлементами и витаминами, тем здоровее человек.

Вероника Угляница, стоматолог-терапевт-пародонтолог 1 категории:

Продукты, содержащие фтор, фосфор, кальций, витамины D, С – очень полезны для здоровья зубов. Одни из самых вредных продуктов – продукты с содержанием большого количества сахара, легкоусвояемые, быстрые углеводы и продукты, которые прилипают к зубам. Сразу не удаляются с пищевым комком, а надолго остаются в полости рта. Они служат питательным материалом для микроорганизмов, а микроорганизмы вырабатывают кислоту, которая разрушает эмаль зубов. Зубной налет влияет не только на эмаль, но и на окружающие ткани зуба. Он может вызывать воспаление десен и тканей, что нередко приводит к потере зуба. Вторая категория опасных для зубов продуктов – сладкие напитки.

Вероника Угляница:

Помимо сахара, который в них содержится, в них содержится ортофосфорная кислота, которая тоже разрушает эмаль. Следующая категория продуктов – кофеинсодержащие продукты. Они обезвоживают организм и снижается количество слюны в полости рта, слюна – это наш помощник в борьбе с микроорганизмами. Она содержит защитные вещества, которые борются с теми же микроорганизмами, более жидкая слюна омывает зубы и помогает бороться с зубным налетом.

Если отказаться от сладких напитков никак не получается, попробуйте заменить их разнообразными ягодными чаями. Ну а газировку и пакетированные соки лучше употреблять через трубочку. Это поможет защитить зубы от контакта с сахарами. Стоматологи также рекомендует после употребления сладких напитков прополоскать ротовую полость водой, а после чашечки ароматного кофе восполнить водный баланс. Формула проста: после каждой чашки кофе выпивайте стакан воды.

Катерина Никитина, нутрициолог:

В 500 граммах пакетированного сока содержится 150 граммов сахара. Несмотря на то, что производитель пишет, что он без сахара, там может быть огромное количество сахарозаменителей. Если мы с вами возьмем газированный напиток, то в 0,33 литра содержится 3 столовых ложки сахара. Часто после основного приема пищи у нас возникает желание съесть что-нибудь сладенькое сверху. В чем же причина такой сахарной зависимости и как с ней бороться? Специалисты утверждают, что виной тому могут быть паразиты. Катерина Никитина:

Потому что именно сладким они питаются, они отбирают у нас огромное количество макро- и микроэлементов, потому что для них это тоже пища. Тогда вам нужно поработать с очищением организма. Чтобы навести баланс между патогенной и дружелюбной для нас микрофлорой. Возможно, у вас нехватка такого микронутриента, как хром. Как только вы пропьете курс этого минерала, сразу же стабилизируется, вы увидите, насколько быстро вас отключит от желания сладкого. Возможно, на данный момент вы испытываете огромный внутренний стресс. Возможно, у вас настолько неправильно составлен рацион, что вы просто не доедаете белка.

К категории «полезных», для зубов продуктов смело можно отнести твердые необработанные фрукты и овощи. Морковь, яблоко, редис увеличивают количество слюны в полости рта, способствуют их очищению. Основная цель ухода – избавление от зубного налета. И наш главный помощник в этом деле – щетка. Нельзя сказать, что дорогая равно хорошая, а та, которая стоит копейки – плохая. Важно, чтобы качественно удаляла зубной налет. А остальное, как говорится, дело вкуса.