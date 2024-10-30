С начала года из лесов Минской области вывезли около 3 тыс. кубометров мусора

Около 3 тысяч кубометров – столько отходов убрали работники лесхозов с начала года только в Минской области. В сравнении с 2023-м показатель не снижается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ответственность за выбрасывание мусора понесли более 120 человек. Но, по оценкам специалистов, таким образом избавляются от отходов на порядок больше граждан. Не останавливают и внушительные штрафы. Для физических лиц – до 10 базовых величин, для юридических – до 50. Акцент в профилактике – на разъяснительной работе.

Сергей Нижник, главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Ежегодно проводится акция «Чистый лес» под эгидой Министерства лесного хозяйства. Гражданин с ребенком, которые пришли и убрали отходы после людей, точно после этого мусор в лес не принесут. Одно из таких последних действий – в каждой районной газете выходит рубрика «Лесхоз информирует»: сколько привлечено к ответственности, какие штрафы.

Александр Миронович, директор Боровлянского спецлесхоза:

Как мы боремся? Рейдовые группы, государственная лесная охрана и безмолвный страж – фотоловушка. Если вдоль садоводческого товарищества загрязнение, мы выписываем предписание юридическому лицу. Члены правления организуют субботник, убирают. Если не приняли должных мер, тогда юридическое лицо привлекается по двум статьям: невыполнение предписаний должностного лица, а также загрязнение территорий государственного лесного фонда.