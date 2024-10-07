С начала 2024-го изъято более 400 единиц оружия – в Беларуси стартовало мероприятие «Арсенал»

Специальное комплексное мероприятие «Арсенал» начинается сегодня, 7 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По 11 октября пройдет его основной этап.
Специальное комплексное мероприятие «Арсенал» начинается сегодня, 7 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По 11 октября пройдет его основной этап.
Цель правоохранителей – предупредить нарушения законодательства в сфере оборота оружия. Милиционеры проверят условия хранения зарегистрированных пистолетов, ружей, напомнят о мерах безопасности при обращении с ними.
Дмитрий Язепчик, начальник отдела управления профилактики ГУОПП МВД Беларуси:
Также усилия милиционеров будут направлены на выявление нелегального оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Проведение разъяснительной беседы с населением о возможности их добровольной сдачи. С начала текущего года из оборота изъято более 400 единиц незарегистрированного оружия и около 43 тысяч боеприпасов различного калибра. Добровольно сдано свыше 450 единиц и порядка 20 тысяч соответственно. За различные нарушения у индивидуальных владельцев изъято более 1000 единиц зарегистрированного оружия.
В МВД напоминают: лица, добровольно сдавшие в органы внутренних дел незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.