С начала 2024-го изъято более 400 единиц оружия – в Беларуси стартовало мероприятие «Арсенал»

Дмитрий Язепчик, начальник отдела управления профилактики ГУОПП МВД Беларуси:

Также усилия милиционеров будут направлены на выявление нелегального оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Проведение разъяснительной беседы с населением о возможности их добровольной сдачи. С начала текущего года из оборота изъято более 400 единиц незарегистрированного оружия и около 43 тысяч боеприпасов различного калибра. Добровольно сдано свыше 450 единиц и порядка 20 тысяч соответственно. За различные нарушения у индивидуальных владельцев изъято более 1000 единиц зарегистрированного оружия.