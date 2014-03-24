С 2014 года в Беларуси раздельного конкурса для сельчан и горожан не будет, а медалисты смогут поступать на педагогические специальности без экзаменов

Новости Беларуси. В Беларуси расширен перечень лиц, имеющих право на льготы при зачислении. Об этом 24 марта сообщил Министр образования Сергей Маскевич, комментируя новый порядок приема в ВУЗы и СУЗы. Принятию документа предшествовала долгая и кропотливая работа. И вступительная кампания в этом году приготовила немало нововведений для абитуриентов.

Не будет раздельного конкурса для сельчан и горожан, медалисты без экзаменов смогут поступить на педагогические специальности, а суворовцы — на военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Мы видим, что расширяются возможности для молодежи в получении высшего образования. Об этом свидетельствует хотя бы тот же донабор, так как мы повышаем доступность высшего образования. Заметно, что в правилах приема делается максимум, чтобы интересы абитуриента и работодателя были сопряжены. Мы ставим вопрос таким образом, чтобы специалист с высшим образованием имел работу. Ясно, что если не выгодно будет молодому человеку, то он не будет пользоваться такой возможностью.