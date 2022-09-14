С 16 по 22 сентября Минск ждёт неделя мобильности. Как любой желающий сможет помочь экологии?

Новости Беларуси. Минчанам предложат сделать выбор в пользу альтернативных способов передвижения: пересесть на велосипеды, самокаты, сегвеи. В Минске с 16 сентября стартует неделя мобильности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Акция традиционная, проходит каждый сентябрь и уже седьмой год подряд. Таким образом природоохранная служба напоминает о том, как важно сокращать вредные выбросы в атмосферу, большая часть которых поступает от автомобилей. Во всех районах города запланированы квесты, акции, мастер-классы. Минчан ожидают велопробеги. Например, на пересечении улиц Ташкентской и Голодеда, а также на территории Лошицкого усадебно-паркового комплекса.

Татьяна Дубик, заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

С 16 по 22 сентября будет проходить выставка «История электротранспорта». Будет проведена тематическая экскурсия по музею городского пассажирского транспорта «Минсктранса». Также 17 сентября в честь празднования Дня народного единства совместно с Белорусским торгово-экономическим университетом потребительской кооперации будет проведен плоггинг-забег в парке 50-летия Великого Октября.