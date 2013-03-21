Руководство Следственного комитета провело встречу с коллективом «Белорусского металлургического завода»

Новости Беларуси. Руководство Следственного комитета продолжает работу с обращениями граждан и проводит личные приемы. Так, накануне прошла встреча с коллективом «Белорусского металлургического завода», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рабочие говорили о разных проблемах. Все они рассмотрены и взяты на контроль. Заместитель председателя Следственного комитета Сергей Буйновский ознакомился с процессом производства и пообщался с работниками. Многие из вопросов не входили в компетенцию комитета, но являются актуальными на этот день.

Сергей Буйновский, заместитель председателя Следственного комитета Республики Беларусь:

Мы сегодня открыты для общения, мы не прячемся от людей, поэтому, когда возникают вопросы разного плана, мы на них отвечаем в силу своей компетенции. Цель такова – общение с людьми. И хорошо, что люди идут, не стесняются, задают свои вопросы.