Российские журналисты побывали в Бресте. И вот их впечатления

Новости Беларуси. Пресс-тур для российских журналистов прошел в Бресте. Почти три десятка обозревателей, корреспондентов и журналистов ведущих региональных и союзных средств массовой информации преодолели маршрут от Минска до Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за карантинных мер долгое время работа журналистов носила локальный характер. Работа в полях Форума регионов и предложение о пресс-туре оказалось для многих весьма кстати. Гости почтили минутой молчания память погибших в первые дни войны в Брестской крепости, а также познакомились с новой экспозицией музея и обсудили текущую ситуацию в Беларуси.

Тарас Фомченков, журналист интернет-портала «СОЮЗ. Беларусь-Россия»:

Беларусь – это то государство, та страна, которая по большому счету судьбами своих людей абсолютно неотделима от судеб россиян. Мы действительно народы-братья, и сюда каждый раз приезжать – это огромное удовольствие, огромная радость. Даже в Брестской крепости я не первый раз, но все равно каждый раз открываешь какие-то для себя новые моменты.

Андрей Антонов, обозреватель газеты «Новый Петербург»:

Всегда замечал, что в Беларуси существует вектор на развитие и многое делается благодаря здравому смыслу. Вот чего не хватает, на мой взгляд, у нас в России. В Беларуси, на мой взгляд, все-таки здравомыслия гораздо больше и в экономике, и в промышленности, и в науке, и в образовании. И дай бог это все сохранить. А те протесты, которые сегодня проходят, были на протяжении последних недель, и те лидеры, которые пытаются эти протесты возглавлять – я повторюсь – зовут народ в никуда. Легко разрушить, но создавать гораздо труднее.

Некоторые журналисты воспользовались возможностью для съемки собственного проекта «Дороги памяти». Это больше 11 километров в пути в поисках воспоминаний свидетелей войны.

Александр Егорцев, тележурналист канала «Спас»:

Застали мы сегодня в Ивацевичском районе двух бабушек, которые в 7-летнем и 10-летнем возрасте сбежали в лес к партизанам, а их дома сожгли немцы. Признаюсь честно: мы когда снимаем этот проект «Дороги памяти» и берем интервью у живых свидетелей тех страшных событий, у нас у самих накатываются слезы – я, оператор, продюсер.