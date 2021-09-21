Роман Головченко о бюджете на 2022 год: «Все важнейшие параметры балансируются»

Новости Беларуси. На заседании в Совмине озвучили прогнозы социально-экономического развития на 2022 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В планах – увеличение расходов на зарплаты бюджетникам, выплату пенсий, поддержку многодетных семей. В полтора раза больше направят средств на субсидирование граждан на льготное строительство жилья. Рост ВВП прогнозируется на уровне 2,9 %.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Все важнейшие параметры балансируются. Главными факторами роста белорусской экономики в 2022 году должны стать опережающий рост внешнего спроса, который должен дать вклад в прирост ВВП в размере 1,8 процентного пункта, и сбалансированное наращивание внутреннего потребления без излишнего давления на финансовый и валютный рынок. Минэкономики рассчитало, что прогнозы развития внешних рынков дают нам возможность в следующем году нарастить валютную выручку на 2,7 миллиарда долларов. При этом основной прирост должен быть обеспечен за счет наращивания физических объемов экспорта.