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«Хотим уложиться в 35 тысяч белорусских рублей». Гендиректор «БЕЛДЖИ» рассказал о планах производства

15 октября 2021 17:36
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Новости Беларуси. Программа кредитования отечественных автомобилей Geely для физических лиц будет продолжена в 2022 году. Об этом заявил 15 октября премьер-министр Беларуси во время рабочей поездки в Борисовский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Хотим уложиться в 35 тысяч белорусских рублей». Гендиректор «БЕЛДЖИ» рассказал о планах производства-1

В графике – посещение нескольких предприятий. Среди них – борисовское «Белмедстекло», а также «БЕЛДЖИ». По мнению премьер-министра, это один из самых удачных промышленных проектов страны. Сейчас предприятие успешно занимается экспортом. Особый интерес проявляет Россия.  

«Хотим уложиться в 35 тысяч белорусских рублей». Гендиректор «БЕЛДЖИ» рассказал о планах производства-4

Между тем четверть производимых машин реализуются на внутреннем рынке. Белорусов привлекают выгодные кредиты на отечественные автомобили. Роман Головченко рассказал, как будет работать программа дальше.  

Роман Головченко: «Geely сейчас занимают второе место в рейтинге продаж автомобилей в Беларуси». Читайте здесь.  

«Хотим уложиться в 35 тысяч белорусских рублей». Гендиректор «БЕЛДЖИ» рассказал о планах производства-7

В 2022 году «БЕЛДЖИ» планирует расширить модельный ряд машин. На рынке может появиться новый белорусский седан. В компании обещают сделать его бюджетным, но современным – с механической коробкой передач. А уже к концу 2021 года в автосалонах появится отечественный электрокар.  

«Хотим уложиться в 35 тысяч белорусских рублей». Гендиректор «БЕЛДЖИ» рассказал о планах производства-10

Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «‎БЕЛДЖИ»‎:  
Являемся основными топ-производителями кроссоверов, но хотим вернуться еще раз и предложить седан на рынке – 1.0 turbo. Мы хотим уложиться в 35 тысяч белорусских рублей. Хотелось бы иногда взять и того покупателя, который имеет меньше средств, но хочет иметь современное транспортное средство. Седан появится и полноразмерный кроссовер – KX11 (я знаю, что специалисты его ждут). Я думаю, что во втором полугодии тоже появится.  

# Автомобилестроение в Беларуси # Экономика # Роман Головченко # Геннадий Свидерский # Фотофакт

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