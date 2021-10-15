«Хотим уложиться в 35 тысяч белорусских рублей». Гендиректор «БЕЛДЖИ» рассказал о планах производства

Новости Беларуси. Программа кредитования отечественных автомобилей Geely для физических лиц будет продолжена в 2022 году. Об этом заявил 15 октября премьер-министр Беларуси во время рабочей поездки в Борисовский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В графике – посещение нескольких предприятий. Среди них – борисовское «Белмедстекло», а также «БЕЛДЖИ». По мнению премьер-министра, это один из самых удачных промышленных проектов страны. Сейчас предприятие успешно занимается экспортом. Особый интерес проявляет Россия.

Между тем четверть производимых машин реализуются на внутреннем рынке. Белорусов привлекают выгодные кредиты на отечественные автомобили. Роман Головченко рассказал, как будет работать программа дальше. Роман Головченко: «Geely сейчас занимают второе место в рейтинге продаж автомобилей в Беларуси». Читайте здесь.

В 2022 году «БЕЛДЖИ» планирует расширить модельный ряд машин. На рынке может появиться новый белорусский седан. В компании обещают сделать его бюджетным, но современным – с механической коробкой передач. А уже к концу 2021 года в автосалонах появится отечественный электрокар.