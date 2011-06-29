Республиканский мониторинг работы госорганов с обращениями граждан начался в Беларуси

Такая проверка проводится по поручению президента. В течение недели семь межведомственных рабочих групп во всех регионах проведут выездные приемы граждан. Все поступившие обращения возьмут на контроль.

Жительница Новогрудка Галина Новикова и ее соседи за свой дом сражаются с местной властью. Кирпичной двухэтажке больше 40 лет и все это время 8 семей жили без воды, канализации и газа. В прошлом году ситуация изменилась. Во время приема граждан обратились за помощью, и уже через несколько месяцев к дому провели воду и канализацию. А вот с газом проблема не решилась. Поэтому жители Новогрудка пришли к генеральному прокурору.

Помощники президента — главные инспекторы по областям и Минску — ежедневно встречаются с гражданами и по возможности разрешают проблемы. Глава Администрации Владимир Макей сегодня посетил Минский авиаремонтный завод. Судьба этого предприятия давно заботит его работников. Ранее завод планировали перенести на территорию Национального аэропорта, а на освободившихся площадях должны были строить деловой квартал «Минск-Сити». Но инвестор оказался несостоятельным. Поэтому до 1 октября пока решили взять паузу. Во время встречи с трудовым коллективом говорили и о других насущных вопросах.

Волновала работников авиаремонтного также экономическая ситуация в стране. Например, где взять валюту, чтобы навестить родственников в России. По словам Владимира Макея, в ближайшие месяцы проблема с валютой исчезнет и ситуация нормализуется.

С жителями Гомеля сегодня встретился и председатель госконтроля Александр Якобсон. Вопросы, с которыми пришли люди, разные. Просили решить земельные проблемы, помочь с поиском работы и разобраться с проблемами в сфере ЖКХ.

Все поступившие во время мониторинга устные и письменные обращения возьмут на контроль. Многие из них решат на местах незамедлительно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».