Почему забор на границе с ЕС – это не препятствие для беженцев? Ответил Михаил Оксенюк
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Михаил Оксенюк.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Спрошу как у пограничника. Польша, Литва, Латвия построили забор. Является ли этот забор препятствием от беженцев?
Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Нет, конечно. Закопаны миллионы долларов, может, сотни миллионов долларов. И беженцы – смышленые люди. Что они делают даже с польским забором 5-метровым? Они просто берут домкрат, вставляют между перилами, раздвигают их, делают проем и туда ныряют. Ну, обнаружит камеру, но у камеры же нет рук, чтобы их задержать. Поэтому она только сигнализирует, пока приедет наряд, там может уже никого и не быть. Поэтому ни один забор в жизни еще не оградил того, кто очень хочет это сделать.
Александр Осенко:
Но столько животных пострадало, особенно в Беловежской пуще.
Михаил Оксенюк:
Да, нарушаются целые экосистемы, и об этом мало кто думает. Но думают почему-то о том, что забор их от чего-то спасет. Да никогда он их не спасет. Ни от чего, и это уже очевидно. Мы можем это констатировать и с американо-мексиканской границей – там заборы и взрывные заграждения. Все равно, если человек хочет, он это все преодолеет. Поэтому это, на мой взгляд, бестолковая трата денег, акт привлечения внимания.
Это способ обратить на себя внимание – Оксенюк о литовских воздушных шарах на границе.