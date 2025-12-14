Почему забор на границе с ЕС – это не препятствие для беженцев? Ответил Михаил Оксенюк

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Михаил Оксенюк. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Спрошу как у пограничника. Польша, Литва, Латвия построили забор. Является ли этот забор препятствием от беженцев?

Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Нет, конечно. Закопаны миллионы долларов, может, сотни миллионов долларов. И беженцы – смышленые люди. Что они делают даже с польским забором 5-метровым? Они просто берут домкрат, вставляют между перилами, раздвигают их, делают проем и туда ныряют. Ну, обнаружит камеру, но у камеры же нет рук, чтобы их задержать. Поэтому она только сигнализирует, пока приедет наряд, там может уже никого и не быть. Поэтому ни один забор в жизни еще не оградил того, кто очень хочет это сделать.