Это способ обратить на себя внимание – Оксенюк о литовских воздушных шарах на границе
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Михаил Оксенюк.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Пограничники все знают о контрабандистах и о контрабанде. Прокомментируйте ситуацию, которую разыгрывает сейчас Литва с этими воздушными шарами. Нам как СМИшникам известно, что в этих воздушных шарах симки именно литовцев. И навигация.
Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Конечно. Лично у меня складывается впечатление, что в этом бушующем, бурлящем, огромном мире забыли про Литву. С Украиной, с Польшей, с событиями с израильским конфликтом забыли про Литву. Она есть, а вроде как ее и нет. Никто о ней не говорит, никто не понимает, никто не дает денег.
И тут Литва решила о себе напомнить. Ведь сколько существует граница, столько существуют желающие ее нарушить с абсолютно разными целями. Но просто раньше, когда граница только остановилась, попытки перемещения сигарет предпринимались машинами. Далее начали носить на плечах. Перекрыли это дело. Начали квадрокоптеры запускать.
Приняли законодательные решения. Квадрокоптеры не запускают. Сегодня запускают воздушные шары. Ничего в этом страшного нет. Это просто мелочь, которая никак не повлияет на экономику Литвы, тем более что процесс пересечения границы не может быть односторонним. Там действительно ребята, литовцы, латыши, с той стороны – это они организаторы, они вкладывают деньги, они обеспечивают трекерами эти воздушные шары, симками, связью, расчетами, откуда запустить, куда посадить. Пройдет неделька-две – и поборем эту проблему. Поборют пограничники, я просто в этом убежден и уверен.
Михаил Оксенюк:
Но в чем особенность этих воздушных шаров? Создается массовость. Потому что воздушный шар полетит когда? Когда ветер дует туда, куда надо. Все желающие заработать, пользуясь интернетом, определяют ветер и одновременно, не сговариваясь, запускают. И создается впечатление, что как будто кто-то специально организовал. Да нет, это просто такие условия созданы. Ветер дует – полетел шар, обратно подует – и уже не запустишь.
Для Литвы это не важно. Она ищет повод, чтобы обратить на себя внимание, чтобы затребовать денег Евросоюза непонятно на что. Сегодня пункты пропуска открыты, но мы не можем со всей уверенностью сказать, что так будет продолжаться завтра и послезавтра. Мы не знаем, что сегодня в головах литовских политиков. Притом, что народ с пониманием относится, народ знает, как в Беларуси, народ сюда стремится приехать.
А руководство страны запрещает народу ехать сюда и смотреть, как же здесь, в этой «тоталитарной» Беларуси, как же тут живут люди, как тут не хватает света, как здесь медведи ходят, как здесь холодно, как здесь нет тепла. Все то, что они говорят своим гражданам, разбивается напрочь, когда человек приезжает и видит, как на самом деле есть.
Почему забор на границе с ЕС – это не препятствие для беженцев? Ответил Михаил Оксенюк.