Это способ обратить на себя внимание – Оксенюк о литовских воздушных шарах на границе

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Михаил Оксенюк. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Пограничники все знают о контрабандистах и о контрабанде. Прокомментируйте ситуацию, которую разыгрывает сейчас Литва с этими воздушными шарами. Нам как СМИшникам известно, что в этих воздушных шарах симки именно литовцев. И навигация.

Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Конечно. Лично у меня складывается впечатление, что в этом бушующем, бурлящем, огромном мире забыли про Литву. С Украиной, с Польшей, с событиями с израильским конфликтом забыли про Литву. Она есть, а вроде как ее и нет. Никто о ней не говорит, никто не понимает, никто не дает денег. И тут Литва решила о себе напомнить. Ведь сколько существует граница, столько существуют желающие ее нарушить с абсолютно разными целями. Но просто раньше, когда граница только остановилась, попытки перемещения сигарет предпринимались машинами. Далее начали носить на плечах. Перекрыли это дело. Начали квадрокоптеры запускать. Приняли законодательные решения. Квадрокоптеры не запускают. Сегодня запускают воздушные шары. Ничего в этом страшного нет. Это просто мелочь, которая никак не повлияет на экономику Литвы, тем более что процесс пересечения границы не может быть односторонним. Там действительно ребята, литовцы, латыши, с той стороны – это они организаторы, они вкладывают деньги, они обеспечивают трекерами эти воздушные шары, симками, связью, расчетами, откуда запустить, куда посадить. Пройдет неделька-две – и поборем эту проблему. Поборют пограничники, я просто в этом убежден и уверен.