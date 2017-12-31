Репортаж года. С каким результатом Беларусь вступает в 2018-й

Новости Беларуси. Самое время вспомнить, каким этот год был для нас. В 2017 Беларусь широко распахнула двери миру – теперь прилететь к нам можно без визы из 80 государств. Во внешней политике наша страна укрепила позиции в Европе, Азии и Африке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В 2017 с конвейера сошел первый отечественный легковой автомобиль, а наши полярники начали возводить собственную станцию в Антарктиде. В 2017 году под звуки знаменитой «Малиновки» мы простились с народным артистом Александром Тихановичем и вспомнили тех, кто 500 лет назад стоял у истоков белорусского книгопечатания. Год начался ярко и нестандартно. Импульс общественно-политической жизни дал «Большой разговор с Президентом». Трансляцию посмотрели более 2 миллиона белорусов.

За 7 часов и 21 минуту общения с журналистами, экспертами, а также разбором вопросов из народа, новый формат встречи повлиял на все последующие мероприятия главы государства. От мозговых штурмов с политическим штабом до контроля силовиков за сбором урожая. Потерь зерна в 2017 было меньше.

В Туркменистане Беларусь открыла Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. Известное еще с советских времен месторождение калийных солей не могли освоить из-за отсутствия технологий. Наши специалисты справились.

В Антарктиде белорусы начали активную фазу работы по монтажу национальной станции. В брестской области стартовала добыча янтаря. Говорят, рядовой старатель может в год заработать до 50 тысяч долларов. А под Минском открылся завод «БелДжи» – марки, называемой королем в классе бюджетных авто. Одну легковушку здесь собирают за 12 минут.

Еще одна мечта, которая маячит на горизонте – белорусский электромобиль. В конце лета 2017 года отечественные ученые показали нашу разработку. Равнение держат на уровень электромобиля «Тесла».

Век живи – век учись. 2017 как Год науки зафиксировал такие приоритеты для Беларуси как беспилотники, электрокары, робототехника, интернет вещей и космос. Проект стратегии «Наука и технологии: 2018–2040» обсудили на Втором съезде ученых. В Беларуси появились правила полетов квадрокоптеров. Карта содержит 80 зон, где поднимать дроны в воздух запрещено.

2017 предоставил множество возможностей стать культурнее. Даже для тракторов. В 2017 году они научились танцевать балет. 100-летие пьесы «Павлинка» совпало с юбилеем белорусского книгопечатания.

Евгений Горин, СТВ:

500-летие белорусского книгопечатания напрямую связано с именем Франциска Скорины. 6 августа 1517 года в Праге он издал Библию на древнебелорусском языке. Телеканал СТВ спродюсировал фильм о великом белорусе.

А также снял цикл документальных фильмов, в которых воссоздали и показали типографию первопечатника, открыли неизвестные факты о легендарных поэмах «Песня про зубра» и «Тарас на Парнасе» В 2017 впервые за 13 лет участия в «Евровидении» конкурсная песня от Беларуси исполнялась на роднай мове. Это становится трендом, как и вышиванки.

Аншлаги на концертах проекта СТВ «Золотая коллекция» – свидетельство о росте интереса к отечественным исполнителям. А осенью 2017 СТВ первым из белорусских каналов начал вещание в формате HD – видео высокой четкости. 2017 был знаковым и для пропаганды здорового образа жизни. Детские спортшколы освободили от уплаты налогов на прибыль. Электронные сигареты приравняли к настоящим. Ну а для мировых первенств Беларусь становится одним из излюбленных мест.

Евгений Горин:

В сентябре в Национальном олимпийском комитете Беларуси был подписан контракт на проведение II Европейских игр в 2019 году. Только спортсменов в белорусскую столицу приедет более 4 тысяч. Стадион «Динамо» не только возвращает себе историческую идентичность, но и приобретает модерновые черты. Он станет главной площадкой Европейских игр.

Евгений Горин:

В мае стало известно, что Беларусь и Латвия совместно проведут чемпионат мира по хоккею 2021 года. Полуфиналы и финал пройдут здесь в «Минск-Арене».

В 2017 году белорусы увидели новую национальную спортивную форму для олимпийцев. И дождались возвращения на лыжню Дарьи Домрачевой. А белорусские теннисистки оказались впервые в финале Кубка Федерации, сразились с сильнейшими американками. В 2017 году первоклассники взяли в руки новый букварь. В Минске открылась обновленная Республиканская доска Почета. Героев надо знать в лицо. А вот контролеры в троллейбусах стали ловить зайцев без униформы. Модернизированная реактивная система залпового огня «Полонез» увеличила дальность стрельбы до 300 километров.

Белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2017» стало одним из самых масштабных в регионе. Еще до начала оно приковало внимание всего мира, прошло максимально открыто, прозрачно и мирно. Имидж Беларуси в мире может ассоциироваться больше с экономическим десантом. В 2017 наша страна ездила от Китая до Египта, заключала новые контракты. Да и нас посещали высокие зарубежные гости от Вьетнама до Венесуэлы. Дипотношениям Беларуси в 2017 году со многими странами стукнуло ровно четверть века. Год для международных контактов особенный: саммит «Восточного партнерства» в Брюсселе, визиты в нашу страну глав МИД Германии и Великобритании – сигналы остальному миру.