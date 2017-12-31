Прямой эфир

Репортаж года. С каким результатом Беларусь вступает в 2018-й

31 декабря 2017 16:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Самое время вспомнить, каким этот год был для нас. В 2017 Беларусь широко распахнула двери миру – теперь прилететь к нам можно без визы из 80 государств. Во внешней политике наша страна укрепила позиции в Европе, Азии и Африке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Репортаж года. С каким результатом Беларусь вступает в 2018-й-1

В 2017  с конвейера сошел первый отечественный легковой автомобиль, а наши полярники начали возводить собственную станцию в Антарктиде. В 2017 году под звуки знаменитой «Малиновки» мы простились с народным артистом Александром Тихановичем и вспомнили тех, кто 500 лет назад стоял у истоков белорусского книгопечатания.  

Год начался ярко и нестандартно. Импульс общественно-политической жизни дал «Большой разговор с Президентом». Трансляцию посмотрели более 2 миллиона белорусов.

Репортаж года. С каким результатом Беларусь вступает в 2018-й-4

За 7 часов и 21 минуту общения с журналистами, экспертами, а также разбором вопросов из народа, новый формат встречи повлиял на все последующие мероприятия главы государства. От мозговых штурмов с политическим штабом до контроля силовиков за сбором урожая. Потерь зерна в 2017 было меньше.

Репортаж года. С каким результатом Беларусь вступает в 2018-й-7

Репортаж года. С каким результатом Беларусь вступает в 2018-й-9

В Туркменистане Беларусь открыла Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. Известное еще с советских времен месторождение калийных солей не могли освоить из-за отсутствия технологий. Наши специалисты справились.

Репортаж года. С каким результатом Беларусь вступает в 2018-й-12

В Антарктиде белорусы начали активную фазу работы по монтажу национальной станции. В брестской области стартовала добыча янтаря. Говорят, рядовой старатель может в год заработать до 50 тысяч долларов. А под Минском открылся завод «БелДжи» – марки, называемой королем в классе бюджетных авто. Одну легковушку здесь собирают за 12 минут.

Репортаж года. С каким результатом Беларусь вступает в 2018-й-15

Еще одна мечта, которая маячит на горизонте – белорусский электромобиль. В конце лета 2017 года отечественные ученые показали нашу разработку. Равнение держат на уровень электромобиля «Тесла».

Репортаж года. С каким результатом Беларусь вступает в 2018-й-18

Век живи – век учись. 2017 как Год науки зафиксировал такие приоритеты для Беларуси как беспилотники, электрокары, робототехника, интернет вещей и космос. Проект стратегии «Наука и технологии: 2018–2040» обсудили на Втором съезде ученых.

В Беларуси появились правила полетов квадрокоптеров. Карта содержит 80 зон, где поднимать дроны в воздух запрещено.

Репортаж года. С каким результатом Беларусь вступает в 2018-й-21

2017 предоставил множество возможностей стать культурнее. Даже для тракторов. В 2017 году они научились танцевать балет.

100-летие пьесы «Павлинка» совпало с юбилеем белорусского книгопечатания.

Репортаж года. С каким результатом Беларусь вступает в 2018-й-24

Евгений Горин, СТВ:
500-летие белорусского книгопечатания напрямую связано с именем Франциска Скорины. 6 августа 1517 года в Праге он издал Библию на древнебелорусском языке.

Телеканал СТВ спродюсировал фильм о великом белорусе.

Репортаж года. С каким результатом Беларусь вступает в 2018-й-27

А также снял цикл документальных фильмов, в которых воссоздали и показали типографию первопечатника, открыли неизвестные факты о легендарных поэмах «Песня про зубра» и «Тарас на Парнасе»

В 2017 впервые за 13 лет участия в «Евровидении» конкурсная песня от Беларуси исполнялась на роднай мове. Это становится трендом, как и вышиванки.

Репортаж года. С каким результатом Беларусь вступает в 2018-й-30

Аншлаги на концертах проекта СТВ «Золотая коллекция» – свидетельство о росте интереса к отечественным исполнителям. А осенью 2017 СТВ первым из белорусских каналов начал вещание в формате HD – видео высокой четкости.

2017 был знаковым  и для пропаганды здорового образа жизни. Детские спортшколы освободили от уплаты налогов на прибыль. Электронные сигареты приравняли к настоящим. Ну а для мировых первенств Беларусь становится одним из излюбленных мест.

Репортаж года. С каким результатом Беларусь вступает в 2018-й-33

Евгений Горин:
В  сентябре в Национальном олимпийском комитете Беларуси был подписан контракт на проведение II Европейских игр в 2019 году. Только спортсменов в белорусскую столицу приедет более 4 тысяч.

Стадион «Динамо» не только возвращает себе историческую идентичность, но и приобретает модерновые черты. Он станет главной площадкой Европейских игр.

Репортаж года. С каким результатом Беларусь вступает в 2018-й-36

Евгений Горин:
В мае стало известно, что Беларусь и Латвия совместно проведут чемпионат мира по хоккею 2021 года. Полуфиналы и финал пройдут здесь в «Минск-Арене».

Репортаж года. С каким результатом Беларусь вступает в 2018-й-39

В 2017 году белорусы увидели новую национальную спортивную форму для олимпийцев. И дождались возвращения на лыжню Дарьи Домрачевой. А белорусские теннисистки оказались впервые в финале Кубка Федерации, сразились с сильнейшими американками.

В 2017 году первоклассники взяли в руки новый букварь. В Минске открылась обновленная Республиканская доска Почета. Героев надо знать в лицо. А вот контролеры в троллейбусах стали ловить зайцев без униформы.

Модернизированная реактивная система залпового огня «Полонез» увеличила дальность стрельбы до 300 километров.

Репортаж года. С каким результатом Беларусь вступает в 2018-й-42

Белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2017» стало одним из самых масштабных в регионе. Еще до начала оно приковало внимание всего мира, прошло максимально открыто, прозрачно и мирно. Имидж Беларуси в мире может ассоциироваться больше с экономическим десантом.

В 2017 наша страна ездила от Китая до Египта, заключала новые контракты. Да и нас посещали высокие зарубежные гости от Вьетнама до Венесуэлы.

Дипотношениям Беларуси в 2017 году со многими странами стукнуло ровно четверть века. Год для международных контактов особенный: саммит «Восточного партнерства» в Брюсселе, визиты в нашу страну глав МИД Германии и Великобритании – сигналы остальному миру.

Репортаж года. С каким результатом Беларусь вступает в 2018-й-45

Репортаж года. С каким результатом Беларусь вступает в 2018-й-47

Впрочем, Минск уже европейская площадка для переговоров. Столица Беларуси впервые приняла встречу глав правительств Центрально-Европейской инициативы, а также сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ. На ней евродепутаты не поддержали резолюцию против нашей страны, нацелившись тем самым на диалог и сотрудничество.

В 2017 Беларусь сумела подтвердить статус донора стабильности и безопасности.

# общество # Александр Лукашенко # Фотофакт # Белорусская наука # Евгений Горин # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Танец хака, фейерверк на пляже, спуск с вулкана: как в мире провожают старый год и встречают 2018 год
31 декабря 2017 16:34

Танец хака, фейерверк на пляже, спуск с вулкана: как в мире провожают старый год и встречают 2018 год

Устрицы, икра, утка: показываем, что покупают минчане к праздничному столу
31 декабря 2017 14:44

Устрицы, икра, утка: показываем, что покупают минчане к праздничному столу

Вместо упряжки – пожарная машина. Зачем Дед Мороз из Гомельской области сменил транспорт?
31 декабря 2017 13:06

Вместо упряжки – пожарная машина. Зачем Дед Мороз из Гомельской области сменил транспорт?