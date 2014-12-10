Рентгеновская установка для досмотра автомобилей начала работать в пункте пропуска «Привалка»

Новости Беларуси. Время досмотра грузов, которые ввозятся в Беларусь, а значит и Евразийский экономический союз, со стран Евросоюза, теперь сократится в несколько раз, а возможность провоза контрабанды полностью исключается.

На белорусско-литовской границе, в пункте пропуска «Привалка», 10 декабря начал работать комплекс для досмотра авто.

Рентгеновская установка соответствует всем международным стандартам. Размещается она в отдельном здании, конструкция которого поглощает излучение.

Во время досмотра груза вся информация выводится на мониторы в соседнем помещении.

Таким образом, контакт человека и оборудования полностью исключен. А благодаря современным технологиям сканирование груза безвредно даже для продуктов питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Пихун, начальник таможенного поста «Привалка» Гродненской региональной таможни:

Данный комплекс позволит произвести сканирование не только грузов, но и самого транспортного средства без разгрузки, без демонтажа деталей и агрегатов. И, соответственно, дать оценку, имеется нарушение при перемещении данной категории товаров либо нет.

Подобный аппарат – первый стационарный, но не единственный в Гродненской региональной таможне. Такое оборудование позволяет абсолютно исключить перемещение через западную границу Таможенного союза любых запрещенных товаров.

Иван Телешинский, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:

Все пункты пропуска на сегодняшний день имеют либо мобильные, либо, как сегодня мы говорим в «Привалках», стационарные ИДК, которые позволяют в считанные минуты просмотреть любое транспортное средство, оценить характер перевозимого товара и принять соответствующее решение. Это надежный заслон для непровоза контрабанды через границу Союзного государства.