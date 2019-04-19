Ремонт дорог в Минске: в каких числах и какие улицы будут закрыты в апреле

Новости Беларуси. В столице обновляют дороги, соответственно, скоро появятся трудности для водителей и пассажиров общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Движение будет ограничено 19 апреля с 23.00 и до 06:00 на участке от улицы Козлова до Петруся Бровки с пропуском общественного транспорта на проспект Независимости.

Алексей Косинский, заместитель начальник отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный траспорт и связь»:

До конца месяца планируется 21, 27 и 28 апреля асфальтирование проспекта Дзержинского со снятием троллейбусного движения. И 21 числа в связи с асфальтированием в районе перекрестка улиц Серова и Асаналиева 28 автобусный маршрут пойдет в объезд по улицам Осиповичской, Кижеватова.