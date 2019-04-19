Ремонт дорог в Минске: в каких числах и какие улицы будут закрыты в апреле
Новости Беларуси. В столице обновляют дороги, соответственно, скоро появятся трудности для водителей и пассажиров общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Движение будет ограничено 19 апреля с 23.00 и до 06:00 на участке от улицы Козлова до Петруся Бровки с пропуском общественного транспорта на проспект Независимости.
Алексей Косинский, заместитель начальник отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный траспорт и связь»:
До конца месяца планируется 21, 27 и 28 апреля асфальтирование проспекта Дзержинского со снятием троллейбусного движения. И 21 числа в связи с асфальтированием в районе перекрестка улиц Серова и Асаналиева 28 автобусный маршрут пойдет в объезд по улицам Осиповичской, Кижеватова.
Движения транспорта лишится и улица Притыцкого от улицы Евфросиньи Полоцкой до Бельского. Автобусы и троллейбусы не будут ходить по нечетной стороне с 23.00 26 апреля и до позднего вечера следующего дня. По четной стороне перекрыта дорога будет с конца дня 27 апреля до утра 29 числа.