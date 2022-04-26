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Ректор ПГУ: «Всемирный исторический смысл Победы в том, что люди смогли жить так, как люди»

26 апреля 2022 14:15
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Новости Беларуси. Не оставить без внимания ни одного свидетеля Великой Отечественной войны. Сенаторы накануне 9 Мая посещают ветеранов, участников и малолетних узников концлагерей – свидетелей тех страшных событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ректор ПГУ: «Всемирный исторический смысл Победы в том, что люди смогли жить так, как люди»-1

Олег Романов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Полоцкого государственного университета:  
Всемирный исторический смысл Победы в том, что люди смогли жить так, как люди. В цивилизованном обществе, развивать народ, растить детей, создавать семьи, работать. Все это стало возможным только исключительно благодаря Великой Победе.  

Ректор ПГУ: «Всемирный исторический смысл Победы в том, что люди смогли жить так, как люди»-4

В рамках проекта «Совет Республики помнит...» сенаторы с подарками посещают фронтовиков и малолетних узников концлагерей, слушают военные истории и делятся воспоминаниями своих родных о Великой Отечественной войне.  

«Знаете куда вас гнали? В крематорий». Бывшая узница концлагеря о детских воспоминаниях (подробнее здесь).  

# Великая Отечественная война # общество # Олег Романов # Фотофакт

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