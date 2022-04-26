Ректор ПГУ: «Всемирный исторический смысл Победы в том, что люди смогли жить так, как люди»

Новости Беларуси. Не оставить без внимания ни одного свидетеля Великой Отечественной войны. Сенаторы накануне 9 Мая посещают ветеранов, участников и малолетних узников концлагерей – свидетелей тех страшных событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Олег Романов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Полоцкого государственного университета:
Всемирный исторический смысл Победы в том, что люди смогли жить так, как люди. В цивилизованном обществе, развивать народ, растить детей, создавать семьи, работать. Все это стало возможным только исключительно благодаря Великой Победе.
В рамках проекта «Совет Республики помнит...» сенаторы с подарками посещают фронтовиков и малолетних узников концлагерей, слушают военные истории и делятся воспоминаниями своих родных о Великой Отечественной войне.
«Знаете куда вас гнали? В крематорий». Бывшая узница концлагеря о детских воспоминаниях (подробнее здесь).