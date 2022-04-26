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Куда поехать на летних каникулах? Вот какие детские лагеря будут в Минской области

26 апреля 2022 14:15
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Новости Беларуси. В Минской области во время летних каникул оздоровят свыше 62 тысяч детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это на 2 500 больше, чем в 2021 году. Всего будет работать около 1 000 лагерей, в том числе профильных.  

Куда поехать на летних каникулах? Вот какие детские лагеря будут в Минской области-1

Отдых пройдет под девизом «Мечты рождаются – мечты сбываются». Только в Борисовском районе оздоровятся 7 000 детей, половина из них на базе лагерей с дневным пребыванием. Будет работать 27 лагерей по профилям: военно-патриотические, туристические, краеведческие, а также труда и отдыха. Внимание уделят всем категориям детей, в том числе инвалидам и сиротам.  

Куда поехать на летних каникулах? Вот какие детские лагеря будут в Минской области-4

Ирина Садовская, начальник отдела по образованию Борисовского райисполкома:  
Для наших лидеров будет работать лагерь «Патриот.BY». Для детей высокомотивированных будут работать лагеря на базе гимназии по подготовке к участию в олимпиадном движении, в конкурсах исследовательских работ. Дети, которые увлекаются туризмом – для них будут организованы туристические лагеря. Причем, конечно, эти лагеря имеют такую тематику: «Героическими местами Борисовщины», «Путешествуем по Отчизне».

Куда поехать на летних каникулах? Вот какие детские лагеря будут в Минской области-7

Также в течение всего летнего сезона для ребят будут открыты школьные стадионы, спортивные залы и бассейны. Организуют экскурсии и развлекательные мероприятия.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Ирина Садовская # Фотофакт

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