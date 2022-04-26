«Знаете куда вас гнали? В крематорий». Бывшая узница концлагеря о детских воспоминаниях

Новости Беларуси. Не оставить без внимания ни одного свидетеля Великой Отечественной войны. Сенаторы накануне 9 Мая посещают ветеранов, участников и малолетних узников концлагерей – свидетелей тех страшных событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Член Совета Республики Олег Романов 26 апреля побывал в гостях у Нины Салцевич. Трехлетней девочкой она с мамой оказалась узницей в Германии. Сегодня о тех жутких событиях женщине напоминает безымянный деревянный пропуск на работу с фотографией матери. Сама Нина Петровна уже в мирное время работала на промышленных гигантах Новополоцка. Сенатор поздравил героическую женщину с наступающим Днем Победы и поблагодарил за вклад в строительство и развитие города и страны в послевоенное время.
Нина Салцевич, бывшая узница концлагеря:
Знаете куда вас гнали? В крематорий. Потом, когда они нам показали, даже я помню, меня мать брала на руки и показывала засоленные черные толстые трубы. Вот куда они спешили угнать людей. Но нам повезло, что нас освободила армия.
Ректор ПГУ: «Всемирный исторический смысл Победы в том, что люди смогли жить так, как люди» (здесь подробнее).