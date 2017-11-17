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Реконструкция Верхнего города: что отремонтируют на Комсомольской

17 ноября 2017 21:03
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Новости Беларуси. Сейчас идет большая реконструкция Комсомольской улицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Покрытие дорожек пришло в негодность, и его решили поменять.

Реконструкция Верхнего города: что отремонтируют на Комсомольской-1

Так как это исторический центр города, то строители еще не решили, чем умастить улицу. Совсем недавно новой плиткой был заложен небольшой участок. Свежее покрытие оценили минчане и даже делились фотографиями в социальных сетях. Ну а пока тут полностью меняют теплосети.

# общество # Улицы Минска # Фотофакт # Ремонт и капремонт в Беларуси # Григорий Азарёнок

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