Реконструкция Верхнего города: что отремонтируют на Комсомольской

Так как это исторический центр города, то строители еще не решили, чем умастить улицу. Совсем недавно новой плиткой был заложен небольшой участок. Свежее покрытие оценили минчане и даже делились фотографиями в социальных сетях. Ну а пока тут полностью меняют теплосети.