Реконструкция Верхнего города: что отремонтируют на Комсомольской

Новости Беларуси. Сейчас идет большая реконструкция Комсомольской улицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Покрытие дорожек пришло в негодность, и его решили поменять.
Новости Беларуси. Сейчас идет большая реконструкция Комсомольской улицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Покрытие дорожек пришло в негодность, и его решили поменять.
Так как это исторический центр города, то строители еще не решили, чем умастить улицу. Совсем недавно новой плиткой был заложен небольшой участок. Свежее покрытие оценили минчане и даже делились фотографиями в социальных сетях. Ну а пока тут полностью меняют теплосети.