Регистрация на ЦТ проходит в Беларуси: когда и как можно подать заявление, рассказал директор РИКЗ

Новости Беларуси. Регистрация на централизованное тестирование началась в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Желающих записаться онлайн в первый день оказалось так много, что сайт Республиканского института контроля знаний попросту не выдержал наплыва выпускников.

Будущие абитуриенты с утра пытаются оставить заявку на регистрацию, но это сделать не удается – страница недоступна. Однако представители РИКЗ уверяют: ситуацию исправят уже в самое ближайшее время.