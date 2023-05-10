Регистрация на ЦТ проходит в Беларуси: когда и как можно подать заявление, рассказал директор РИКЗ
Новости Беларуси. Регистрация на централизованное тестирование началась в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Желающих записаться онлайн в первый день оказалось так много, что сайт Республиканского института контроля знаний попросту не выдержал наплыва выпускников.
Будущие абитуриенты с утра пытаются оставить заявку на регистрацию, но это сделать не удается – страница недоступна. Однако представители РИКЗ уверяют: ситуацию исправят уже в самое ближайшее время.
Юрий Миксюк, директор УО «Республиканский институт контроля знаний»:
Только началась регистрация на централизованное тестирование. Ожидается, что абитуриентов будет не меньше, чем в прошлом году – порядка 60 тысяч. По-прежнему остаются две формы подачи – через онлайн-систему (предварительная регистрация все равно предполагает обязательное посещение пункта) и вторая форма – посещение самого пункта. Нужно понимать, что времени достаточно. Сейчас система онлайн-регистрации работает с некоторой перегрузкой, но в ближайшее время все наладится.
Будущие абитуриенты могут зарегистрироваться на централизованное тестирование с 10 мая по 1 июня. Определены и даты прохождения всех испытаний.