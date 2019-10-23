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Разговор об актуальном. Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом столичного ЦУМа

23 октября 2019 14:21
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Новости Беларуси. Быть ближе к людям. Практика общения госаппарата с белорусами в формате откровенного разговора продолжается. Глава Администрации Президента 23 октября встретилась с трудовым коллективом столичного ЦУМа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор об актуальном. Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом столичного ЦУМа-1

Разговор об актуальном. Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом столичного ЦУМа-3

Разговор об актуальном. Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом столичного ЦУМа-5

Вопросы во время общения касались самых разных тем: от предпочтений в личном гардеробе (к слову, Наталья Кочанова выбирает отечественную одежду) до нюансов занятости, демографии, социальной политики.

Разговор об актуальном. Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом столичного ЦУМа-8

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Это уже такая традиция в нашей стране, когда такие информационные встречи проводятся в коллективах. Мы доносим ту информацию, которую хотим донести по теме информационного дня, плюс о тех основных тенденциях, которые есть в нашей стране по разным сферам жизнедеятельности: это и экономика, и социальная политика.

Это еще и обратная связь: когда люди задают вопросы и ты на них отвечаешь. Там, где есть какие-то проблемы, берем на контроль, разбираемся. Поэтому это очень важно и, на мой взгляд, это очень эффективно.

Разговор об актуальном. Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом столичного ЦУМа-11

Татьяна Сентюрёва, председатель первичной профсоюзной организации ОАО «ЦУМ Минск»:
Только положительные эмоции. Она четко и ясно довела позицию не только свою, но и руководства всей страны по всем основным вопросам жизнедеятельности каждого человека.

Практика таких встреч в Беларуси будет продолжена, ведь они важны в том числе и для принятия важных государственных решений. Это своеобразная обратная связь, где можно проанализировать реакцию общественности на те или иные актуальные темы, а также, что называется, взять на карандаш важные предложения.

К слову, ЦУМ – крупнейшее торговое предприятие столицы. Здесь работает без малого 1000 человек.

Разговор об актуальном. Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом столичного ЦУМа-14

# Государственная социальная политика # общество # Наталья Кочанова # Татьяна Сентюрёва # Фотофакт

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