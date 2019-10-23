Разговор об актуальном. Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом столичного ЦУМа

Новости Беларуси. Быть ближе к людям. Практика общения госаппарата с белорусами в формате откровенного разговора продолжается. Глава Администрации Президента 23 октября встретилась с трудовым коллективом столичного ЦУМа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы во время общения касались самых разных тем: от предпочтений в личном гардеробе (к слову, Наталья Кочанова выбирает отечественную одежду) до нюансов занятости, демографии, социальной политики.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:

Это уже такая традиция в нашей стране, когда такие информационные встречи проводятся в коллективах. Мы доносим ту информацию, которую хотим донести по теме информационного дня, плюс о тех основных тенденциях, которые есть в нашей стране по разным сферам жизнедеятельности: это и экономика, и социальная политика.

Это еще и обратная связь: когда люди задают вопросы и ты на них отвечаешь. Там, где есть какие-то проблемы, берем на контроль, разбираемся. Поэтому это очень важно и, на мой взгляд, это очень эффективно.