Прямой эфир

Разглядеть с орбиты маленький участок конопли в поле: какие разработки представили белорусы на космическом конгрессе

24 октября 2017 19:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Многоразовые спутники, универсальные летающие аппараты и освоение дальнего космоса. 24 октября в Минске ученые и специалисты поставили перед собой новые задачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На седьмом космическом конгрессе обсуждают инновационные разработки. Часть из них, кстати, представлена на выставке, которая походит в рамках форума.

Разглядеть с орбиты маленький участок конопли в поле: какие разработки представили белорусы на космическом конгрессе-1

Одна из космических разработок белорусских ученых. Особенность такого радара в том, что сканировать землю он может в любых погодных условиях. Для белорусского климата, согласитесь, важно.

Разглядеть с орбиты маленький участок конопли в поле: какие разработки представили белорусы на космическом конгрессе-4

Сергей Урбанович, начальник отдела научно-конструкторского центра перспективных радиоэлектронных систем сантиметрового и миллиметрового диапазонов длин волн:
В дождь, в туман, в темное время суток. Первый экспериментальный образец, который уже испытан. Есть сертификаты.

Такие радары вполне себе могут заменить «стандартные» фотоаппараты на будущих белорусских спутниках. Или еще один новый космический прибор.

Разглядеть с орбиты маленький участок конопли в поле: какие разработки представили белорусы на космическом конгрессе-7

Екатерина Жилянина, СТВ:
Звездный датчик. Съемная автономная система может устанавливаться на любой спутник. Она измеряет расстояние до звезд, анализирует информацию и таким образом четко определяет местоположение аппарата.

Наш производитель оптоэлектронных приборов представил на выставке сразу две разработки. Система аналогов, которой до сих пор не было ни в Беларуси, ни у наших соседей. Она позволяет получать изображение по многим параметрам превосходящее наши нынешние космические снимки.

Разглядеть с орбиты маленький участок конопли в поле: какие разработки представили белорусы на космическом конгрессе-10

Антон Черниченко, инженер-конструктор НКУ «Космос»:
С ее помощью можно различать замаскированные, скрытые объекты. Как пример можно привести маленький участок конопли в поле с травой, которую не видно с самолета или даже просто глазами.

Так открылся сегодня VII Белорусский космический конгресс. Из актуального – создание многоразовых спутников. Идея не нова, но о ней подзабыли, и вот вновь задумались над реализацией. Здесь, разумеется, ученым нужно поломать голову над новыми двигательными системами, прочностью материалов и живучестью аппаратов.

Разглядеть с орбиты маленький участок конопли в поле: какие разработки представили белорусы на космическом конгрессе-13

Вообще, стоит признать: для того, чтобы кардинально использовать зондирование, аппаратов должно быть много. Ведь один и тот же участок земли спутник снимает лишь раз в 36 часов. Вот поэтому так важна космическая группировки Беларуси и России.

Разглядеть с орбиты маленький участок конопли в поле: какие разработки представили белорусы на космическом конгрессе-16

Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря Союзного государства Беларуси и России:
В реальном масштабе времени чтобы работать, надо иметь группировку не менее 24 спутников. Сегодня мы имеем действующих, если мне память не изменяет, три спутника Российской Федерации и один белорусский.

Разглядеть с орбиты маленький участок конопли в поле: какие разработки представили белорусы на космическом конгрессе-19

Задачи отрасли космические, и потому решения требуют масштабного, зачастую на международном уровне. Понятно, что один из ближайших наших партнеров – Россия. Конгресс белорусский, но поучаствовать в нем традиционно приехали и специалисты из соседних стран. Тем более, что в рамках Союзного государства реализуются сразу несколько программ. Они позволяют и стоимость снижать, и новые технологии успешно внедрять.

Разглядеть с орбиты маленький участок конопли в поле: какие разработки представили белорусы на космическом конгрессе-22

Юрий Макаров, директор департамента стратегического планирования и организации космической деятельности «Роскосмос»:
У нас интересные планы по лунной программе. Вы знаете, что в России сейчас идет смена практически ряда средств выведения. Идет разработка нового носителя среднего класса «Союз-5». Мы задумались о сверхтяже, потому что освоение Луны без создания ракеты-носителя сверхтяжа крайне проблематично, практически невозможно. Поэтому, знаете, новый космодром.

Белорусский космический конгресс – это традиционная научная площадка. В 2018 же году наша страна примет своего рода форум практиков. В Минск приедут участники со всего мира, в том числе известные астронавты.

# Космос # общество # Екатерина Жилянина # Алексей Кубрин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
За считанные секунды получает информацию: чем уникален новый комплекс судмедэкспертиз в Минске
24 октября 2017 18:42

За считанные секунды получает информацию: чем уникален новый комплекс судмедэкспертиз в Минске

Теледоктор. Диабет
24 октября 2017 14:54

Теледоктор. Диабет

Какой тест точно покажет диабет?
24 октября 2017 14:53

Какой тест точно покажет диабет?