Разглядеть с орбиты маленький участок конопли в поле: какие разработки представили белорусы на космическом конгрессе

Новости Беларуси. Многоразовые спутники, универсальные летающие аппараты и освоение дальнего космоса. 24 октября в Минске ученые и специалисты поставили перед собой новые задачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На седьмом космическом конгрессе обсуждают инновационные разработки. Часть из них, кстати, представлена на выставке, которая походит в рамках форума.

Одна из космических разработок белорусских ученых. Особенность такого радара в том, что сканировать землю он может в любых погодных условиях. Для белорусского климата, согласитесь, важно.

Сергей Урбанович, начальник отдела научно-конструкторского центра перспективных радиоэлектронных систем сантиметрового и миллиметрового диапазонов длин волн:

В дождь, в туман, в темное время суток. Первый экспериментальный образец, который уже испытан. Есть сертификаты. Такие радары вполне себе могут заменить «стандартные» фотоаппараты на будущих белорусских спутниках. Или еще один новый космический прибор.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Звездный датчик. Съемная автономная система может устанавливаться на любой спутник. Она измеряет расстояние до звезд, анализирует информацию и таким образом четко определяет местоположение аппарата. Наш производитель оптоэлектронных приборов представил на выставке сразу две разработки. Система аналогов, которой до сих пор не было ни в Беларуси, ни у наших соседей. Она позволяет получать изображение по многим параметрам превосходящее наши нынешние космические снимки.

Антон Черниченко, инженер-конструктор НКУ «Космос»:

С ее помощью можно различать замаскированные, скрытые объекты. Как пример можно привести маленький участок конопли в поле с травой, которую не видно с самолета или даже просто глазами. Так открылся сегодня VII Белорусский космический конгресс. Из актуального – создание многоразовых спутников. Идея не нова, но о ней подзабыли, и вот вновь задумались над реализацией. Здесь, разумеется, ученым нужно поломать голову над новыми двигательными системами, прочностью материалов и живучестью аппаратов.

Вообще, стоит признать: для того, чтобы кардинально использовать зондирование, аппаратов должно быть много. Ведь один и тот же участок земли спутник снимает лишь раз в 36 часов. Вот поэтому так важна космическая группировки Беларуси и России.

Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря Союзного государства Беларуси и России:

В реальном масштабе времени чтобы работать, надо иметь группировку не менее 24 спутников. Сегодня мы имеем действующих, если мне память не изменяет, три спутника Российской Федерации и один белорусский.

Задачи отрасли космические, и потому решения требуют масштабного, зачастую на международном уровне. Понятно, что один из ближайших наших партнеров – Россия. Конгресс белорусский, но поучаствовать в нем традиционно приехали и специалисты из соседних стран. Тем более, что в рамках Союзного государства реализуются сразу несколько программ. Они позволяют и стоимость снижать, и новые технологии успешно внедрять.