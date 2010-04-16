Раскрыто жестокое убийство двух женщин в Могилеве

Прокуратура Могилевской области раскрыла жестокое убийство двух женщин, чьи расчлененные трупы были найдены в марте в Могилеве.

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела информации и связей с общественностью Генеральной прокуратуры Беларуси Петр Киселев.

По его словам, задержан подозреваемый в убийстве двух могилевчанок. Им оказался местный неработающий житель 1970 года рождения. Предположительно, он убил обеих женщин после совместного распития спиртного. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК Беларуси («Убийство, совершенное с особой жестокостью»).

Как уже сообщалось, в Могилеве в районе улицы Фатина, 23 марта был обнаружен расчлененный труп 35-летней могилевчанки, а 31 марта были найдены фрагменты еще одного человеческого тела.