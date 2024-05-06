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Ранние яровые зерновые в Беларуси посеяли почти на 94% площадей

06 мая 2024 10:36
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Выходим на финишную прямую. Без малого 94 % площадей, отведенных под ранние яровые зерновые, засеяны в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранние яровые зерновые в Беларуси посеяли почти на 94% площадей-1

Яровые уже заняли более 1 миллиона 400 тысяч гектаров полей, а ранние зерновые и зернобобовые культуры без учета кукурузы, гречихи, проса – почти 600 тысяч гектаров. 54 % территорий от запланированного объема засеяли рапсом. Продолжается в стране и посадка корнеплодов, овощей. Меньше 2 % площадей осталось пройти аграриям, чтобы завершить посадку свеклы. Близки к экватору по картофелю. Что касается овощных культур, план выполнен уже на 54 %.

# Посевная кампания # общество

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