Работники «Минсктранса» жалуются, что зимой они обязаны надевать летнюю форму, потому что зимняя не предусмотрена

Господь учил, что человек дрожит от холода одиночества. Но когда людей двое, одиночество уходит, вместе с ним уходит и холод. Герои этого сюжета готовы поспорить с этой аллегорией. Их много, но они все равно дрожат.

Своя рубашка, бесспорно, ближе к телу. В этом твердо уверены водители наземного транспорта города Минска, которые вынуждены носить, уже ставшей повседневной, праздничную форму. Но ситуация стала критической, когда температура за окном опустилась ниже нуля.

Александр Зыгмантович, водитель троллейбуса:

У нас одна проблема: перед ЧМ мира по хоккею была введена форменная одежда, но потом без нашего согласия было сделано дополнение в коллективный договор — в обязательном порядке носить форменную одежду.

Действительно, дабы форма не пропадала и не пылилась в шкафу до следующих праздников, руководством «Минскстранса» было принято решение сделать её обязательной и повседневной.

Николай Кривой, заместитель третьего троллейбусного парка:

В летнее время — рубашка с коротким рукавом, в зимнее — рубашка с длинным рукавом и жилет. Сейчас этой формой обеспечен весь водительский состав.

По мнению руководства, форма не только украшает водителя, но и дисциплинирует его. Это все, конечно, замечательно, но чем ниже падает температура на столбике термометра, тем сложнее в этой форме работать.

Водитель:

В данный момент мы все ездим с удовольствием, но когда будет холодно, не знаю, что будет, надеюсь, что все будут ездить в форме.

Руководство тоже на это надеется, ведь оно наивно полагает, что работать зимой в водительской кабине более чем комфортно. И о такой проблеме, как холод, речи и быть не может.

Николай Кривой:

В троллейбусе должна поддерживаться температура 19 градусов. Когда начинается работа, когда еще не обеспечен этот микроклимат, то допускается надевать верхнюю одежду.

Но на практике не все так идеально, как в теории. В верхней одежде водителям приходится работать на протяжении всей рабочей смены. То там поддувает, то здесь подмерзает — условия не из приятных.

А ведь это серьезная проблема, если водителю не комфортно, страдает не только он, но и все пассажиры в транспорте. Когда человеку холодно, он быстрее утомляется, реакции затормаживаются и ему постоянно хочется спать. А сон за рулем общественного транспорта недопустим. Ежедневно в столице общественным транспортом пользуются сотни тысяч пассажиров. Все хотят доехать целыми и невредимыми. Руководство «Минсктранса» предлагает варианты решения проблемы, но они не совсем устраивают водителей.

Александр Зыгмантович, водитель троллейбуса:

Получается, что эта форма приспособлена для носки в 25-30 градусов жары и в 10-15 мороза. Разве это не абсурд? Почему не сделать отдельно летнюю форму, почему не сделать зимнюю форму? Просто руководству нет до этого никакого дела.

Некоторые водители не хотят идти на такой компромисс со стороны начальства. Выходит слишком накладно.

Владимир Сергиеня:

Купи термобелье, свитер. Почему я еще должен ходить и что-то покупать? Выдайте мне форму теплую. На всех предприятиях, где она введена, есть форма и летняя, и зимняя. Почему у нас только одна форма?

А некоторые просто отшучиваются: а что ещё остается? Комфортно не комфортно, а кушать хочется всегда.

В данной ситуации остается только шутить. Альтернативного варианта у работников «Минсктранса» нет. И в ближайшее время, по словам начальства, не будет. Они обязаны ходить в своей форме, чего бы им это не стоило. Руководству самое время задуматься об этой проблеме, ведь в один прекрасный морозный день цена вопроса может оказаться слишком высокой.

Благими намерениями чиновников «Минсктранса» дорога водителей привела туда, где холодно и сыро. Надеемся, что очень скоро это форменное безобразие прекратится, ведь водители отвечают не только за то, чтобы доставить нас из пункта А в пункт В, но и за наши жизни.