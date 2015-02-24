Прямой эфир

Пьяный водитель нырнул в коллектор, пытаясь скрыться от инспекторов ГАИ в Минске

24 февраля 2015 17:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пьяный водитель нырнул в коллектор, пытаясь скрыться от инспекторов ГАИ. Случился курьез 24 февраля ночью в районе проспекта Жукова.

Неудачному побегу предшествовала погоня. Мужчина не раз игнорировал требование остановится. В конце концов притормозил возле коллектора, бросил машину, а сам нырнул в воду.

Вытащить беглеца из ледяной воды удалось, когда тот уже сильно замерз. Его доставили в больницу. В крови нарушителя обнаружили более двух промилле алкоголя. В отношении горе-водителя составлено сразу три протокола, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Милицейская погоня

Другие новости рубрики

Все новости
75 дней до Великой Победы: 24 февраля 1945 года завершилась Нижне-Силезская операция 1-го Украинского фронта
24 февраля 2015 17:05

75 дней до Великой Победы: 24 февраля 1945 года завершилась Нижне-Силезская операция 1-го Украинского фронта

Более 70 стражей границы Беларуси получили из рук Леонида Мальцева кубки, дипломы и ценные подарки по итогам службы за 2014 год
24 февраля 2015 17:01

Более 70 стражей границы Беларуси получили из рук Леонида Мальцева кубки, дипломы и ценные подарки по итогам службы за 2014 год

Республиканский молодежный конкурс «100 идей для Беларуси»: от умного пылесоса до медицинских разработок
24 февраля 2015 16:58

Республиканский молодежный конкурс «100 идей для Беларуси»: от умного пылесоса до медицинских разработок