Пьяный водитель нырнул в коллектор, пытаясь скрыться от инспекторов ГАИ в Минске

Новости Беларуси. Пьяный водитель нырнул в коллектор, пытаясь скрыться от инспекторов ГАИ. Случился курьез 24 февраля ночью в районе проспекта Жукова.

Неудачному побегу предшествовала погоня. Мужчина не раз игнорировал требование остановится. В конце концов притормозил возле коллектора, бросил машину, а сам нырнул в воду.

Вытащить беглеца из ледяной воды удалось, когда тот уже сильно замерз. Его доставили в больницу. В крови нарушителя обнаружили более двух промилле алкоголя. В отношении горе-водителя составлено сразу три протокола, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.