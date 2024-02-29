Прямой эфир

Юбилейный 3500-й самосвал грузоподъёмностью 55 тонн сошёл с конвейера БелАЗа

29 февраля 2024 20:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С конвейера БелАЗа сошел юбилейный 3500-й самосвал. Его грузоподъемность – 55 тонн. Новые модели техники оснащены целым рядом инновационных решений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юбилейный 3500-й самосвал грузоподъёмностью 55 тонн сошёл с конвейера БелАЗа-1

Они получили многодисковые маслоохлаждаемые тормоза вместо «сухих», а также большое количество электронных компонентов в системах контроля, диагностики и безопасности. Такие машины – одни из самых востребованных на рынке горнодобывающей техники. По итогам 2023 года они вошли в топ-3 по объемам продаж. Всего в мире сегодня работают около двух тысяч БелАЗов грузоподъемностью 55 тонн. Они успешно перевозят ископаемые в разных странах мира: Узбекистане, Филиппинах, Эстонии, Алжире и Казахстане. В этом году планируют произвести 55-тонный самосвал с гидромеханической коробкой передач планетарного типа, которая расширит портфель заказов предприятия.

# Предприятия Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Дзермант: мир смотрит на нас, на Россию, поднимается Восток – нужно быть в этом процессе!
29 февраля 2024 20:09

Дзермант: мир смотрит на нас, на Россию, поднимается Восток – нужно быть в этом процессе!

«Зависит от силы Сатурна в гороскопе». Какие знаки зодиака могут рассчитывать на успех в 2024 году?
29 февраля 2024 19:48

«Зависит от силы Сатурна в гороскопе». Какие знаки зодиака могут рассчитывать на успех в 2024 году?

Дзермант: как народники ходили в народ, надо ходить в молодёжь – выводить их на диалог
29 февраля 2024 19:42

Дзермант: как народники ходили в народ, надо ходить в молодёжь – выводить их на диалог