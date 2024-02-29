Юбилейный 3500-й самосвал грузоподъёмностью 55 тонн сошёл с конвейера БелАЗа

Они получили многодисковые маслоохлаждаемые тормоза вместо «сухих», а также большое количество электронных компонентов в системах контроля, диагностики и безопасности. Такие машины – одни из самых востребованных на рынке горнодобывающей техники. По итогам 2023 года они вошли в топ-3 по объемам продаж. Всего в мире сегодня работают около двух тысяч БелАЗов грузоподъемностью 55 тонн. Они успешно перевозят ископаемые в разных странах мира: Узбекистане, Филиппинах, Эстонии, Алжире и Казахстане. В этом году планируют произвести 55-тонный самосвал с гидромеханической коробкой передач планетарного типа, которая расширит портфель заказов предприятия.