«Психолог и я». Как реагировать на хамство?

Марина Прохорова, психолог:

Так хочется, чтобы утро было добрым, настроение – хорошим, а планы намеченные – оптимистичными. И вроде просыпаешься, чтобы начать день позитивно, как вдруг сталкиваешься с любителями потоптаться по ногам в метро, толкнуть в ребро в переполненном автобусе либо злостно огрызнуться на безобидный вопрос с вашей стороны. И все это без малейших попыток принести извинения. Сегодня речь пойдет о хамстве. Как на него реагировать и в целом воспринимать?

Как реагировать на хамство? Узнаете, посмотрев видеоматериал.