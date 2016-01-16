Прямые телефонные линии с представителями власти прошли 16 января по всей Беларуси

Новости Беларуси. Руководители местной, районной и областной власти 16 января вновь принимали звонки от жителей Беларуси. Количество звонков значительно уменьшилось. Так, в администрацию Центрального района Минска позвонили менее 10 человек. Основные вопросы связаны с работой служб ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Мательская, глава администрации Центрального района Минска:

Поступило 6 звонков. Причем два звонка такого разъясняющего характера, два звонка, которые конкретно — жалоба на уборку подъезда, в основном это жилищно-коммунальное хозяйство. На уборку подъезда и формирование стоимости жилищных услуг.

Около двух десятков звонков поступило и в Витебский горисполком. В топе оказались также вопросы сферы ЖКХ. По итогам прошлого года проблемы жилищно-коммунального хозяйства волновали половину всех обратившихся. Всего за 2015-й в горисполком поступило почти 1200 звонков.

Валентин Цветков, первый заместитель председателя Витебского горисполкома:

Это как лакмусовая бумажка, которая позволяет определять те направления, в которых мы или не дорабатываем или принимаем меры реагирования недостаточно быстро.

На сегодняшний день я бы не сказал, что те звонки, которые поступают, касаются только снега, есть целый ряд вопросов, которые необходимо решать.

Римма Сутурина, житель Витебска:

Во-первых, это надо поднять, это страшно головой биться, чтоб свет там был. Он, наверное, глубже должен быть. И он вообще сделан неаккуратно и нехорошо.

Так жители Витебска высказывают свои впечатления от подземного перехода на Московском проспекте, который не ремонтировали с момента строительства. Они неоднократно обращались с этим вопросом на прямые линии. Средства на реконструкцию выделили и работа в подземке закипела. Завершить ее полностью обещают к лету.

Александр Родин, ведущий инженер отдела технического надзора управления капитального строительства города Витебска:

Будет выполнено устройство гидроизоляции внутри. Входы выполнены в виде лестниц с покрытием из плит с термоустойчивого гранита, по стенам будет плитка и козырьки из сборных металлоконструкций.