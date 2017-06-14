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Простой предприятия: наниматель может отправить работников в отпуск за свой счёт?

14 июня 2017 17:43
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Новости Беларуси. О возможностях нанимателя рассказали в программе «Открытый разговор».

Елена Потупчик, заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов:
Может отправить. Без сохранения заработной платы. И такое у нас, в строительстве, практикуется.  

Дмитрий Просвиряков, заместитель председателя Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов:
Мы, всё-таки, стараемся, чтобы какие-то выплаты, всё равно, работники получали. Хотя бы, две трети простоя, чтобы защита была. 

Простой предприятия – на что имеют право работники?

# общество # Трудовые отношения

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