Простой предприятия: наниматель может отправить работников в отпуск за свой счёт?

Новости Беларуси. О возможностях нанимателя рассказали в программе «Открытый разговор».

Елена Потупчик, заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов:

Может отправить. Без сохранения заработной платы. И такое у нас, в строительстве, практикуется.

Дмитрий Просвиряков, заместитель председателя Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов:

Мы, всё-таки, стараемся, чтобы какие-то выплаты, всё равно, работники получали. Хотя бы, две трети простоя, чтобы защита была.