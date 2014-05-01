Проспект Дзержинского и зона гостеприимства в студенческой деревне открылись в Минске 1 мая

Новости Беларуси. Первомай 2014 года запомнится не только маевками и хорошей погодой, но и подарками. Причем весомыми как для белорусов, так и для иностранцев.

До чемпионата мира по хоккею в Минске остается восемь дней. И 1 мая в студенческой деревне открылась зона гостеприимства. Она примет болельщиков и фанатов во время мирового первенства.

Еще один приятный сюрприз – для автолюбителей. Завершилась реконструкция проспекта Дзержинского.

Особое внимание сейчас и спортивным объектам. 1 мая экзамен держала «Чижовка-арена».

Четыре полосы в одну сторону, столько же – во вторую.

1 мая жители минских Брилевичей и Малиновки стали ближе к центру города.

Открытие самого большого участка проспекта Дзержинского (это три километра из пяти) стало последним этапом реконструкции автомагистрали.

Этот проект затеяли еще четыре года назад. Сложность была в том, что строительство наземной дороги вели в унисон с подземной. В реконструкцию вложили около 730 миллиардов рублей, из них 460 пошло на третий участок.

Геннадий Метелица, генеральный директор КУП «Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома»:

Реконструкция включает в себя восьмиполосное движение автотранспорта, широкие тротуары, троллейбусные линии. Транспортная развязка на перекрестке Дзержинского – Алибегова, четыре подземных пешеходных перехода, это благоустройство станций «Петровщина» и «Малиновка», реконструкция более 3 км прилегающих к проспекту Дзержинского проспектов и улиц.

А рядом с обновленной магистралью – еще одно открытие.

Зона гостеприимства в студенческой деревне. Это одна из трех площадок, которая с радостью примет, накормит и гарантирует хорошее настроение болельщикам во время чемпионата мира.

В то время, как последние зарубежные фанаты пакуют чемоданы, площадку протестировали белорусы.

Минчане:

Здесь хорошо, весело. И рисуют, и на роликах катаются.

Мне здесь нравится вообще все, но больше всего нравится, как рисуют на асфальте.

2,5 тысячи посадочных мест. На такое количество человек рассчитана гостевая зона. Приятный бонус для автовладельцев: на территории предусмотрена парковка.

Впрочем, и в остальном работа комплекса выстроена по принципу «все необходимое в одном месте». Круглосуточный супер-маркет, кафе, обменник и даже химчистка. Один объект от другого отделяет несколько шагов.

Работать зона гостеприимства в студдеревне будет с 8 утра до 3 ночи.

А пока до ледовых страстей остается восемь дней, здесь кипят страсти на асфальте, впрочем, тоже на коньках.

Экзамен 1 мая проходила и «Чижовка-Арена». Ее посетил Михаил Мясникович. Премьер-министр лично протестировал, как работают билетные терминалы.

Оценивали и готовность комплекса в целом. К слову, специалистам остались последние штрихи. Например, нанесение бортовой рекламы.

Евгений Ворсин, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:

Мы убедились, что все системы работают, отлажены. Я думаю, что никаких поводов для озабоченности здесь нет. То, что там касается технического плана вопросы, они решаемы. Это связано с отработкой некоторых технологических позиций.

Церемония открытия чемпионата мира по хоккею состоится 9 мая на «Минск-Арене». Она продлится около 17 минут. Так предусмотрено регламентом.

Параллельно с официальной частью будет проводиться заливка и раскатка льда. Остальное организаторы пока держат в тайне, ведь лучше один раз увидеть.