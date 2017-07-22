Проникаешься этой атмосферой: на «Линии Сталина» реконструировали наступательную операцию Первой мировой

Новости Беларуси. Масштабная реконструкция на «Линии Сталина» собрала несколько тысяч зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неравнодушные к историческому прошлому наблюдали за действиями, развернувшимися во время Первой мировой войны.

Взрывы, выстрелы и запах пороха. Все это было ровно 100 лет назад. Тогда Кревская наступательная операция Западного фронта, организованная Временным правительством, закончилась провалом. Солдаты попросту не желали выполнять приказы офицеров или массово уходили в тыл. После этого вера народа во Временное правительство была подорвана окончательно.

Участники реконструкции словно перенесли зрителей в начало прошлого века и попытались передать всю суть драматических событий 1917 года.