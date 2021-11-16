«Проходит в три этапа». Где и на каком сроке вакцинируют беременных?

Новости Беларуси. В Минской области полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 23 % населения. Это 315 тысяч человек. Наиболее активно прививаются жители Столбцовского и Стародорожского районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Добровольно вакцинируются беременные женщины и молодые мамы. Из них 17 % уже получили первый компонент, второй – чуть более 8 %. Не отстают и жительницы Борисовского района. Здесь привились 10 % будущих мамочек. Вакцинироваться можно либо в роддоме, либо в любой поликлинике. По словам специалистов, процедуру можно сделать на любом сроке.

Алина Бабицкая: Вакцинировалась я 19 октября, потому что попала на сохранение. И по советам врачей, родственников я приняла решение, что лучше вакцинироваться.

Ольга Стаин: С мужем посоветовались, я проконсультировалась с лечащим врачом. И решили привиться. Чувствую себя прекрасно, хорошо.

Ольга Канашевская, главный врач Борисовского родильного дома:

Вакцинация проходит в три этапа. Первым этапом акушер-гинеколог, который наблюдает за беременной женщиной во время беременности, дает направление на вакцинацию, исключает наличие каких-либо акушерских противопоказаний для вакцинации. Вторым этапом терапевт женской консультации исключает наличие экстрагенитальной патологии, которая является противопоказанием для вакцинации. И третьим этапам проводится непосредственно сама вакцинация. Вакцинируем после родов женщин в отделениях и беременных в женской консультации.

Пример беременным показывают и сами врачи. Практически 90 % медиков уже привиты, из них 10 % прошли ревакцинацию.