Программа "Неделя" за 25.08.2024

Украина: больше всего криков о суверенитете – национализм процветает. И суверенитет отсутствует. Вот к чему приводит национализм.
Литва не слышит голос простых белорусов. Наша страна-соседка продолжает строить новые барьеры. Причем абсурд вымеряют миллиметрами и литрами.
Новогрудок отметил своё 980-летие. На праздник приехали тысячи белорусов, а также зарубежные гости. В том числе делегации из городов-побратимов России и Китая.
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