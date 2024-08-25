Программа "Неделя" за 25.08.2024

Пранюк: Новогрудок показывает всем городам Беларуси пример, как надо развиваться, как надо жить

Новогрудок отметил своё 980-летие. На праздник приехали тысячи белорусов, а также зарубежные гости. В том числе делегации из городов-побратимов России и Китая.