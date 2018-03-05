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«Профессию люблю, хоть она и сложная». Водитель трамвая с билборда

05 марта 2018 12:32
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Новости Беларуси. Героиня нашего сюжета стала лицом проекта «Сэрцам адданыя роднай зямли». Серия плакатов объединяет людей, которые своим ежедневными трудом демонстрируют преданность делу и стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина водитель трамвая всего 3 года, а довольно стрессовая работа уже стала любимой. Управлять огромной машиной хрупкой женщине привычно и легко – в этом помогают твердый характер, а еще ответственность и пунктуальность.

«Профессию люблю, хоть она и сложная». Водитель трамвая с билборда-1

Екатерина Климович, водитель трамвая:
Профессию люблю, хоть она и сложная. Дорожная обстановка тоже сложная. Водители многие не уступают, пешеходы иногда переходят дорогу в неположенном месте. Но работу все равно люблю и она мне нравится.

Несмотря на плотный график, Екатерина успевает заниматься спортом, а самое главное – проводить время с любимой дочерью. Современная женщина должна успевать все. Кстати, она стала первой среди коллег в городском конкурсе «Минский мастер».

«Профессию люблю, хоть она и сложная». Водитель трамвая с билборда-4

«Профессию люблю, хоть она и сложная». Водитель трамвая с билборда-6

Екатерина Климович:
Иногда утром не получается позавтракать с дочкой, но после работы я с ней всегда гуляю. Мы с ней ходим и в кафе, и дома что-то вкусненькое готовим. Просыпаюсь на работу я в 3 часа утра, когда еще все спят. Рабочий день мой начинается в 4.30 утра.

«Профессию люблю, хоть она и сложная». Водитель трамвая с билборда-9

Теперь Екатерину узнают не только коллеги и близкие. Плакат с ее портретом появился в центре Минска. Такая акция посвящена профессионалам своего дела и проходит по всей стране. Большие фото учителей, врачей, водителей и других «людей труда» украсят улицы всех регионов Беларуси.

«Профессию люблю, хоть она и сложная». Водитель трамвая с билборда-12

Алеся Беликова, СТВ:
Все профессии важны, все профессии нужны. Эта пословица актуальна и сегодня. Герои огромных плакатов любят свою работу и показывают хороший пример преданности своему делу.

# общество # Фотофакт # Год малой родины # Екатерина Климович

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