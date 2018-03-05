«Профессию люблю, хоть она и сложная». Водитель трамвая с билборда

Екатерина водитель трамвая всего 3 года, а довольно стрессовая работа уже стала любимой. Управлять огромной машиной хрупкой женщине привычно и легко – в этом помогают твердый характер, а еще ответственность и пунктуальность.

Новости Беларуси. Героиня нашего сюжета стала лицом проекта «Сэрцам адданыя роднай зямли». Серия плакатов объединяет людей, которые своим ежедневными трудом демонстрируют преданность делу и стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Климович, водитель трамвая:

Профессию люблю, хоть она и сложная. Дорожная обстановка тоже сложная. Водители многие не уступают, пешеходы иногда переходят дорогу в неположенном месте. Но работу все равно люблю и она мне нравится.

Несмотря на плотный график, Екатерина успевает заниматься спортом, а самое главное – проводить время с любимой дочерью. Современная женщина должна успевать все. Кстати, она стала первой среди коллег в городском конкурсе «Минский мастер».