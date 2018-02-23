Продукции нет, но вы продайте: как на гродненском заводе заставляли увеличить прибыль в 3 раза

Новости Беларуси. Вот бы, как в сказке, все приказы волшебно претворялись в жизнь. Захотел, к примеру, выручку в круглую сумму и… вуаля!

Так, руководитель одного из гродненских заводов посчитал, что приказа будет достаточно, чтобы месячная прибыль предприятия выросла аж в три раза.



Дмитрий Конюх, бывший начальник коммерческого отдела завода:

Невозможно довести такие планы. Потому что отсутствует продукция на заводе, которая будет конкурентоспособна, которая может выйти на рынок.

Специалисты старались, но выручка, всё равно, была меньше ожидаемых сумм. По словам начальника коммерческого отдела Дмитрия Конюха, задание он не выполнил по объективным причинам. После реорганизации завода не было ни сырьевой базы, ни технической документации, ни самой продукции. А как продать то, чего нет?



Дмитрий Конюх:

Посыпались выговора. Было сказано: «Я тебя просто-напросто уволю по статье».

Сначала маркетологи стали получать замечания и выговоры, а потом и вовсе остались с урезанной зарплатой. Так недовведённые показатели довели до суда.



Дмитрий Тис, главный правовой инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК:

С нашей точки зрения, были нарушения со стороны нанимателя. Суд пришёл к выводу: прямой вины и, конкретно, за что данного гражданина привлекали к дисциплинарной ответственности – отсутствует она. Суд эти доводы по поводу невыполнения выручки счёл несостоятельными.

И дисциплинарное взыскание отменил.