Пришелся ли по душе проект «Большая семья» белорусским многодетным семьям?

Новости Беларуси. Во время пресс-конференции большой блок тем касался социальной сферы. В частности Президент говорил о том, что в Беларуси намерены реализовать проект «Большая семья». Эта программа пришлась по душе тем, кто мечтает о материнстве и уже обсуждается на семейных советах.

Женское счастье Елены – трое детей – 3-летняя Анечка, Артем и Таиса. Дружная семья, как с картинки. Многодетной мамой в наши дни готова стать не каждая. Но в этом доме бэби-буму были рады.

Елена Короткая, многодетная мать:

Большая семья – это хорошо. Я сама из многодетной семьи. Если есть возможность прокормить двух детей, найдется возможность прокормить и третьего ребенка. Это не проблема. Рожайте.

У экрана всей семьей. Одна из тем, прозвучавшая на пресс-конференции накануне, в их семье нашла живой отклик. Идею создания материнского капитала Елена поддерживает. Денежный бонус за каждого рожденного ребенка на счет – весомая поддержка многодетным родителям.

Елена Короткая:

Вчера проходила пресс-конференция, мы с интересом смотрели эту программу, очень много было затронуто важнейших вопросов, но так как мы многодетная семья, нас больше всего затронул вопрос материнского капитала. Уже очень много сделано. Президент наш все правильно делает, все правильно говорит.

В простой семье, где Елена – домохозяйка, а муж – бухгалтер, каждая копейка в помощь. Например, за детский садик и кружки многодетные семьи платят только половину стоимости.

Елена Короткая:

Мы приобрели этот товар с 10-процентной скидкой. Опять же белорусский. Чем хорошо, даже вот 5% на продовольственный товар— это тоже очень большой плюс для семьи, потому что каждый день ходишь в магазин.

И самое главное, где без государственной поддержки не справились бы – жилье. В 3-комнатную квартиру переехали из родительского дома. Решить квартирный вопрос помог статус многодетной семьи.

Елена Короткая:

А вот эта вот квартира, в которой мы сейчас живем, это тоже благодаря третьему ребенку. Нам первый взнос просто выплатили.

Свой норматив по улучшению демографической ситуации их семья уже выполнила. Но теперь на семейном совете не против обсудить и пополнение в семействе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Короткая:

Четвертый ребенок, конечно, было бы хорошо.